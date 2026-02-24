En los últimos días, ‘La casa de los famosos Colombia’ volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego del ingreso de Lady Noriega, un movimiento que reavivó viejos rumores relacionados con su pasado sentimental con el exfutbolista Faustino Asprilla, conocido popularmente como ‘el Tino’.

La situación tomó mayor fuerza cuando, en medio de la transmisión 24/7 del ‘reality’, una de las participantes lanzó una frase que no pasó desapercibida.

Se trató de Mariana Zapata, quien aseguró frente a las cámaras: “El ‘Tino’ me escribe a mí, hay niveles de niveles y si supieran todo lo que me ha escrito…”. La declaración causó todo tipo de reacciones entre los televidentes, que rápidamente comenzaron a especular sobre el alcance real de esos mensajes y el tipo de relación que podría existir entre ambos.

¿Qué dijo padre de Mariana Zapata sobre ‘Tino’ Asprilla?

La polémica trascendió el ‘reality’ y llegó hasta el ‘set’ del programa matutino ‘Buen día, Colombia’, donde fue invitado Albeiro Zapata, padre de Mariana. Durante la entrevista, el hombre habló con franqueza y confirmó que estaba al tanto de la situación, dejando claro que mantiene una relación cercana y de absoluta confianza con su hija.

“Yo con Mariana tengo una muy buena relación, somos demasiado buenos amigos y todo lo que pasa, yo lo sé”, afirmó, destacando que la comunicación entre ambos ha sido clave a lo largo de los años.

Según relató, fue hace algún tiempo cuando Mariana decidió mostrarle los mensajes que había recibido. “Ella me pide consejos… ‘papi, mira lo que me habló’”, recordó.

Al identificar al remitente, la reacción del padre fue inmediata y contundente. “Yo dije: ¿qué? No, con ese tipo no”, comentó sin rodeos. Durante la conversación, insistió en que no veía con buenos ojos esa posibilidad y que así se lo hizo saber a su hija.

“Preferible que no… no, no, no. Con ese tipo a metros. Además ella lo dejó en visto”, repitió, dejando clara su postura frente al tema.

Albeiro Zapata también fue enfático en aclarar que, hasta donde él sabe, Mariana nunca respondió a esos mensajes. “Nunca le contestó”, aseguró, despejando dudas sobre una posible conversación o acercamiento más allá del contacto inicial.

Durante la entrevista, el padre de la participante explicó que, aunque suele aconsejarla y acompañarla en sus decisiones, siempre ha respetado su autonomía. “Ella me pide consejos, pero la decisión es de ella”, señaló, subrayando que confía plenamente en el criterio de su hija.

En el programa también se insinuó que el interés del exfutbolista habría sido conocerla personalmente, aunque el asunto no habría pasado de allí. Por ahora, Faustino ‘el Tino’ Asprilla no se ha pronunciado públicamente sobre lo dicho tanto en el ‘reality’ como en el espacio matutino.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en redes sociales, donde los seguidores del programa analizan cada declaración y mantienen viva la discusión alrededor de Mariana Zapata, quien continúa siendo una de las participantes más comentadas de ‘La casa de los famosos Colombia’.

