Luego de su salida de ‘La casa de los famosos‘, Lorena Altamirano hizo un balance sincero sobre su experiencia dentro del ‘reality’ y habló en Pulzo sin filtros sobre algunos de sus compañeros, en especial sobre Alejandro Estrada, con quien aseguró que no logró conectar del todo a nivel personal.

Aunque al inicio sintió afinidad con él por el hecho de que ambos son actores, confesó que con el paso de los días comenzó a notar actitudes que le provocaron dudas.

“Realmente a quien no pude descifrar o conocer mejor fue a Alejandro”, expresó la actriz. Según explicó, al comienzo tenían buen ‘feeling’ precisamente por compartir la misma profesión, lo que hacía que las conversaciones fluyeran con naturalidad.

Sin embargo, aseguró que en determinado momento del juego percibió un cambio en su comportamiento. “Sentí que tuvo un giro de un momento a otro, lo vi más estratega”, comentó.

Altamirano relató que dentro de la casa se formaron grupos muy marcados, en especial uno integrado por ‘Alexa’, Manuela, Yuli y el propio Alejandro, quienes solían reunirse con frecuencia en el cuarto. “Cuchicheaban mucho en el cuarto, siempre estaban los cuatro reunidos, y eso dividió al cuarto tormenta”, explicó.

Esa dinámica, dijo, causó incomodidad, pues daba la impresión de que se intercambiaba información constantemente entre ellos. “Uno sentía que llevaban y traían cosas”, añadió.

A pesar de esto, Lorena fue clara en señalar que Alejandro siempre fue un caballero y se comportó con respeto hacia ella. No obstante, marcó una diferencia entre el Alejandro compañero y el Alejandro competidor.

“En el punto de competencia yo veía a otro ‘Alejo’. Entonces no supe cuál era el verdadero”, afirmó, dejando entrever que esa dualidad fue lo que le impidió conocerlo completamente.

Lorena Altamirano se refirió a la relación entre Alejandro y Yuli

La actriz también se refirió a la relación que surgió entre Alejandro y Yuli dentro del programa. Desde su perspectiva, no percibió una estrategia planeada como pareja para avanzar en el juego.

“No siento que se hayan puesto de acuerdo diciendo ‘venga, seamos pareja’”, aclaró.

Sin embargo, sí reconoció que existía química y un gusto evidente entre ambos. Aun así, fue enfática en que no vio una relación sólida como tal. “Que yo vea que haya una relación ahí, no la veo. Uno no sabe qué pueda pasar afuera”, comentó.

Lorena, quien está comprometida con el actor ‘Flaco’ Solórzano, señaló que, desde su experiencia tan cercana, puede afirmar que este tipo de vínculos dentro del ‘reality’ también pueden convertirse en una estrategia que funciona. “Es un juego y es una estrategia que puede dar resultados”, puntualizó.

Altamirano fue contundente al asegurar que no regresaría al programa si tuviera la oportunidad de repetir la experiencia. “Diría no, gracias. Ya viví lo que tenía que vivir, ya sé lo que se siente”, expresó.

Para ella, casi dos meses de convivencia fueron un tiempo prudente y suficiente. Con esta etapa cerrada, la actriz asegura quedarse con el aprendizaje y la experiencia, pero sin intención de volver a encerrarse en la casa más polémica de la televisión.

