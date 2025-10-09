El reconocido actor y presentador colombiano Marcelo Cezán volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de sufrir un accidente durante las grabaciones promocionales de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, producción que regresará a las pantallas del Canal RCN en 2026.

La noticia causó gran preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente expresaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

(Vea también: Marcelo Cezán no se dejó de Melissa Gate, de ‘LCDLF’, y le contestó por ser arrogante)

Durante una jornada de rodaje junto a su compañera Carla Giraldo, con quien nuevamente compartirá la conducción del exitoso ‘reality’, Cezán vivió un momento de tensión al recibir un fuerte golpe en el rostro.

Según se conoció, la escena buscaba recrear una secuencia de acción en la que ambos debían lanzarse desde una simulación de avión. Sin embargo, un error en la coordinación del salto provocó que el presentador cayera fuera de la colchoneta de protección y se golpeara con fuerza en el lado izquierdo de la cara.

El incidente ocurrió en medio del rodaje de los primeros comerciales oficiales de la tercera temporada, que ya se encuentra en etapa de preproducción bajo la dirección de Estudios RCN y Banijay Entertainment.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lareddelosfamosos

La dinámica, que pretendía mostrar una faceta más arriesgada y cinematográfica de los presentadores, terminó provocando un susto entre los miembros del equipo técnico y artístico.

Pese al impacto, la situación fue controlada rápidamente. Fuentes cercanas al programa confirmaron que Marcelo Cezán fue atendido de inmediato por el personal médico del set y que, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad. Poco después, el propio actor tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encontraba bien y que retomaría sus labores en cuestión de horas.

Por su parte, Carla Giraldo también se pronunció en redes sociales para calmar la preocupación del público. La actriz destacó la fortaleza y buena energía de su compañero: “Marcelo es un guerrero. Fue un susto grande, pero está perfecto. Seguimos grabando y felices de lo que viene con esta nueva temporada”, comentó.

El incidente no solo puso a prueba la profesionalidad del presentador, sino que también evidenció la entrega y compromiso con los proyectos en los que participa. Cezán, quien desde la primera temporada ha sido una de las caras más queridas del formato, continuará al frente de la conducción del ‘reality’ junto a Giraldo, una dupla que ha conquistado al público por su química y naturalidad frente a las cámaras.

‘La casa de los famosos Colombia’ se ha consolidado como uno de los programas más vistos y comentados del país, gracias a su formato de convivencia 24/7 y al dinamismo con que se desarrollan las pruebas, polémicas y estrategias de los participantes. El regreso del ‘reality’ promete nuevas sorpresas, invitados de alto perfil y una producción más ambiciosa, según adelantaron fuentes de RCN.

Mientras tanto, Marcelo continúa equilibrando su vida profesional con sus proyectos personales y familiares. Junto a su esposa, la cantante y actriz Michelle Gutty, y su hijo Fabricio, el presentador decidió recientemente mudarse de La Calera a Bogotá para estar más cerca de los estudios y facilitar su rutina de trabajo.

“Ya conseguimos la casa, están haciendo unas adecuaciones y, si todo sale bien, nos mudamos entre finales de octubre y comienzos de noviembre”, contó Michelle en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por los mensajes de cariño hacia su familia.

