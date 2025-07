La cantante y actriz Michelle Gutty está lista para comenzar una nueva etapa en su vida profesional. En una entrevista exclusiva, nos contó detalles de su próximo viaje a Estados Unidos, donde planea estudiar actuación, y también habló sin filtros sobre su relación con el actor y presentador Marcelo Cezán, con quien lleva años formando una de las parejas más sólidas del espectáculo colombiano.

(Vea también: Esposa de Marcelo Cezán se fue de Colombia y le pidió perdón al presentador: “Para mejorar”)

Entre risas y con la sinceridad que la caracteriza, Michelle confesó que este nuevo rumbo le emociona profundamente, aunque también representa un desafío importante a nivel personal y sentimental. “Ya llevamos un par de meses en eso. Hay que esperar que salga todo el papeleo: dónde voy a vivir, con quién voy a estar, cómo voy a hacer… No alcancé en octubre, pero en marzo del otro año me voy, si ya tengo todos los papeles listos”, explicó la artista, dejando claro que su proceso migratorio está muy avanzado.

El viaje no es un simple paseo ni una aventura espontánea. Michelle lo ha planeado con calma y convicción, sabiendo que será un paso clave para su crecimiento como actriz. Su objetivo es claro: perfeccionar su técnica, ampliar sus horizontes profesionales y conectarse con una versión más introspectiva de sí misma.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Ante la inevitable pregunta de si Marcelo Cezán la acompañará a Estados Unidos, la respuesta fue tan honesta como sorpresiva. Michelle aseguró que, por ahora, prefiere vivir esa experiencia sola.

“Si es tema de estudios y academia, prefiero la soledad. Quiero conectarme con eso, hacer retrospección y mirar la soledad de una manera distinta, verla como una aliada y no como una enemiga”, expresó.

No obstante, aclaró que eso no significa que Marcelo esté completamente fuera de la ecuación. De hecho, no descarta que eventualmente él también viaje, aunque no sería desde el inicio. “De pronto Marcelo podría viajar conmigo más adelante”, dijo con una sonrisa, agregando una frase que causó risas: “En esa organización que tenemos, todo se agenda… hasta hacer el amor se agenda”, explicó.

La confesión dejó ver la dinámica de pareja que ambos han construido a lo largo de los años: basada en la comunicación, el respeto mutuo y una planificación rigurosa, incluso en lo más íntimo. Michelle explicó que su relación con Marcelo es muy equilibrada y que toman decisiones en conjunto, aunque cada uno conserva su individualidad.

“Ninguno funciona sin el otro, pero los dos tomamos las decisiones juntos. Siempre, al final, él toma la decisión, y si se equivoca, pues yo también decidí apoyarlo”, expresó con franqueza.

Esta nueva etapa representa un reto más para la pareja, que ha sabido mantener el equilibrio entre el amor, la vida profesional y los cambios que trae consigo el crecimiento personal. Aunque la distancia física podría ser un factor complejo, Michelle y Marcelo confían en que la solidez de su vínculo podrá superar cualquier obstáculo.

En medio de la emoción por su viaje, Michelle también destacó lo importante que es para ella salir de su zona de confort. Sabe que la actuación es una carrera de constante evolución, y por eso se ha propuesto prepararse aún más. “Es un proceso que quiero vivir con conciencia, conectar conmigo misma, crecer como actriz y como persona”, concluyó.

Por ahora, solo queda esperar que los trámites fluyan y que, en marzo de 2026, Michelle Gutty inicie su aventura en Estados Unidos, demostrando una vez más que el amor y los sueños pueden coexistir si hay compromiso, respeto y una buena agenda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.