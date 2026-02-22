Parece que Lina Tejeiro dejó atrás la soltería y ha sido ella misma quien ha desepertado rumores de estar estrenando de nuevo el corazón por su más reciente publicación en redes sociales.
En su último post de Instagram, la actriz no sólo se vio románticamente abrazada a un hombre, sino que también dejó ver que ha recibido unos cuantos detalles de su parte, al mostrar flores y más regalos que ha recibido.
(Vea también: Johanna Fadul, feliz por la salida de Miker de ‘La casa de los famosos’; nunca había festejado así)
La identidad de este nuevo amor en la vida de la también empresaria es desconocida, pues en la fotografía que publicó no se ve el rostro, solo están abrazados frente al espejo, pero dejando claro que todo va viento en popa.
La actriz había dejado claro en tiempos pasados que había decidido tomarse un tiempo largo alejada de las relaciones. Después de su ruptura con Juan Duque, Tejeiro mostró que sus prioridades se volcaron a su empresa y a otros proyectos como el teatro y también la actuación.
Ver esta publicación en Instagram
(Vea también: Padre ‘Chucho’ fue sometido a operación urgente: “Me tuvieron que poner los Santos Óleos”)
Luego de poco más de un año de soltería y de incluso decir que había estado en celibato por decisión propia y por cuidar su entorno, Lina Tejeiro deja ver que abrió de nuevo la puerta al amor.
Entre otras cosas, Tejeiro también ha mostrado cómo ha tenido días cargados de trabajo, teniendo en cuenta que ya adelanta las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’, reality en el que estará en compañía de otros famosos como Verónica Orozco, ‘Pau Tips’, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos, Milena López, entre otros.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO