Quien dio a conocer al mundo este 21 de febrero la lamentable noticia del fallecimiento de Willie Colón fue su esposa, Julia Craig, con quien el legendario músico estuvo casado y quien fue un apoyo constante en su carrera y en los momentos más difíciles de su vida.

Craig mantuvo siempre un perfil bajo, lejos de los escenarios y de la exposición mediática que rodeaba al artista conocido como “El Malo del Bronx”. Mientras Colón consolidaba su nombre en la salsa y recorría escenarios internacionales, ella se encargaba de sostener la vida familiar y acompañarlo en cada etapa.

Uno de los episodios más críticos que enfrentaron juntos fue el accidente de tránsito ocurrido en 2021. En ese hecho, ambos resultaron afectados, pero Julia Craig tuvo un papel determinante en la recuperación del músico, apoyándolo en un proceso que puso en riesgo su vida y marcó un antes y un después en su estado de salud.

Colón fue una figura clave de Fania Records y formó duetos históricos con Héctor Lavoe y Rubén Blades, con canciones emblemáticas como “Idilio” y “Pedro Navaja”. Sin embargo, detrás de esa trayectoria artística siempre estuvo el respaldo silencioso de su esposa.

En cuanto a sus últimos días, el artista había sido hospitalizado recientemente en Nueva York tras presentar molestias respiratorias que obligaron a su ingreso a urgencias. Aunque se esperaba su recuperación, la noticia de su fallecimiento se confirmó en la mañana del 21 de febrero.

El comunicado, publicado en sus redes sociales, su esposa y familiares expresaron: “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”.

Para muchos seguidores, la historia de Julia Craig no solo está ligada al amor y la estabilidad familiar, sino también a la fortaleza mostrada en los momentos más complejos, incluido el accidente que puso en peligro la vida del ícono salsero. Su figura quedó asociada al lado más íntimo y humano de una leyenda de la música latina.

