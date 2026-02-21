Nacido en Nueva York en 1950, nieto de puertorriqueños y criado en el Bronx, forjó desde muy joven un estilo propio que combinó la rebeldía del barrio con una propuesta musical innovadora.

Maestro del trombón, inspirado por Mon Rivera, grabó en 1966 su primer álbum, El Malo, bajo el sello Fania, junto a la voz inconfundible de Héctor Lavoe.

Con él conformó una de las duplas más emblemáticas de la salsa en los años setenta y ayudó a consolidar el movimiento salsero en Nueva York, especialmente tras el histórico concierto de las Estrellas de Fania en 1971.

Discos como Guisando, Cosa Nostra y Asaltos Navideños marcaron época. Más adelante impulsó la llamada salsa conciencia junto a Rubén Blades, con obras como Metiendo mano y Canciones del Solar de los Aburridos, ganador del Grammy.

Además de su carrera artística, Colón destacó por su activismo social y político en defensa de la comunidad hispana.

