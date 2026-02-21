El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte del cantante y trombonista Willie Colón, quien falleció en la mañana de este 21 de febrero de 2026 en Nueva York, rodeado de su familia.

La noticia fue anunciada mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, en el que sus seres queridos expresaron profundo dolor por su partida y agradecieron las muestras de apoyo recibidas, al tiempo que pidieron respeto por su privacidad durante el duelo.

Días antes habían surgido rumores sobre su hospitalización por complicaciones de salud.

Según confirmó Álvaro Gómez, su representante en Colombia, el artista estaba en una unidad de cuidados intensivos debido a problemas pulmonares que le generaron múltiples complicaciones.

Aunque su estado era delicado, su fallecimiento tomó por sorpresa a sus allegados.

Con 75 años, Colón fue una figura fundamental en la historia de la salsa. Integró emblemáticos proyectos como Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del género.

Su legado musical perdurará a través de canciones que marcaron generaciones y lo convirtieron en una leyenda de la música latina.

Video del último concierto de Willie Colón

Este video muestra el último concierto de Colón, hace solo 24 semanas:

