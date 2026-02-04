El Canal RCN ya calienta motores para dar la bienvenida a una nueva generación de celebridades que aceptaron el reto de cambiar, al menos por unos meses, los escenarios, los sets de grabación, los micrófonos y las redes sociales por delantales, cuchillos y fogones.
Se trata de otra edición de la temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, uno de los ‘realities’ de cocina más exitosos del mundo, que en 2026 regresa con una nómina diversa y prometedora.
(Vea también: ¿Violeta Bergonzi le tiró a Valentina Taguado por cierre de programa en RCN? Duro video abrió dudas)
Actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido dejarán atrás sus rutinas habituales para enfrentarse a exigentes pruebas culinarias que pondrán a prueba no solo su talento en la cocina, sino también su carácter, disciplina y capacidad para trabajar bajo presión.
Quiénes son los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2026
- Angélica Blandón – Actriz.
- Emiro Navarro – Creador de Contenido.
- Emmanuel Restrepo – Actor.
- Hugo Gómez – Actor.
- Iván Marín – Comediante, actor y escritor.
- Jimmy Vásquez – Actor.
- Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.
- Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.
- Marcela Carvajal – Actriz.
- Martha Restrepo – Actriz.
- Milena López – Presentadora y empresaria.
- Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.
- Tuto Patiño – Actor.
- Sebastián Vega – Actor.
- Verónica Orozco – Actriz y cantante.
- Víctor Tarazona – Actor.
- Luciano D’Alessandro – Actor.
- Luisa Vergara – Actriz y comediante.
- Mariana Mozo – Actriz.
- Diana Mina – Presentadora y periodista.
- Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.
- Robert Farah – Tenista profesional.
- Pautips – Creadora de Contenido.
- Virgina Lizcano – Comediante.
Como ya es tradición, cada reto estará cargado de emociones, sorpresas, aprendizajes y, por supuesto, momentos inolvidables frente a los jueces.
Quiénes son los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ 2026
En esta nueva edición, el jurado estará conformado por tres reconocidas figuras de la gastronomía: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes serán los encargados de evaluar cada plato, orientar a los participantes y tomar las decisiones más difíciles de la competencia.
Su experiencia y exigencia marcarán el camino de los famosos que buscarán destacarse y avanzar semana tras semana.
La cocina más famosa de la televisión colombiana volverá a tener como anfitriona a Claudia Bahamón, quien será la encargada de recibir a los participantes, guiarlos durante la competencia y acompañarlos en este proceso que, para muchos, se convierte en una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional.
Muy pronto, ‘Masterchef Celebrity’ 2026 encenderá sus fogones para mostrar una competencia cargada de talento, esfuerzo y sabor.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO