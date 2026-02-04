author
Escrito por:  Yenny Bejarano
Redactora     Feb 4, 2026 - 12:20 pm

El Canal RCN ya calienta motores para dar la bienvenida a una nueva generación de celebridades que aceptaron el reto de cambiar, al menos por unos meses, los escenarios, los sets de grabación, los micrófonos y las redes sociales por delantales, cuchillos y fogones.

Se trata de otra edición de la temporada de ‘Masterchef Celebrity, uno de los ‘realities’ de cocina más exitosos del mundo, que en 2026 regresa con una nómina diversa y prometedora.

Actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido dejarán atrás sus rutinas habituales para enfrentarse a exigentes pruebas culinarias que pondrán a prueba no solo su talento en la cocina, sino también su carácter, disciplina y capacidad para trabajar bajo presión.

Quiénes son los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2026

  1. Angélica Blandón – Actriz.
  2. Emiro Navarro – Creador de Contenido.
  3. Emmanuel Restrepo – Actor.
  4. Hugo Gómez – Actor.
  5. Iván Marín – Comediante, actor y escritor.
  6. Jimmy Vásquez – Actor.
  7. Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.
  8. Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.
  9. Marcela Carvajal – Actriz.
  10. Martha Restrepo – Actriz.
  11. Milena López – Presentadora y empresaria.
  12. Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.
  13. Tuto Patiño – Actor.
  14. Sebastián Vega – Actor.
  15. Verónica Orozco – Actriz y cantante.
  16. Víctor Tarazona – Actor.
  17. Luciano D’Alessandro – Actor.
  18. Luisa Vergara – Actriz y comediante.
  19. Mariana Mozo – Actriz.
  20. Diana Mina – Presentadora y periodista.
  21. Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.
  22. Robert Farah – Tenista profesional.
  23. Pautips – Creadora de Contenido.
  24. Virgina Lizcano – Comediante.
Participantes de 'Masterchef' 2026
Como ya es tradición, cada reto estará cargado de emociones, sorpresas, aprendizajes y, por supuesto, momentos inolvidables frente a los jueces.

Quiénes son los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ 2026

En esta nueva edición, el jurado estará conformado por tres reconocidas figuras de la gastronomía: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes serán los encargados de evaluar cada plato, orientar a los participantes y tomar las decisiones más difíciles de la competencia.

Su experiencia y exigencia marcarán el camino de los famosos que buscarán destacarse y avanzar semana tras semana.

La cocina más famosa de la televisión colombiana volverá a tener como anfitriona a Claudia Bahamón, quien será la encargada de recibir a los participantes, guiarlos durante la competencia y acompañarlos en este proceso que, para muchos, se convierte en una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional.

Muy pronto, ‘Masterchef Celebrity’ 2026 encenderá sus fogones para mostrar una competencia cargada de talento, esfuerzo y sabor. 

