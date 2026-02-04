El Canal RCN ya calienta motores para dar la bienvenida a una nueva generación de celebridades que aceptaron el reto de cambiar, al menos por unos meses, los escenarios, los sets de grabación, los micrófonos y las redes sociales por delantales, cuchillos y fogones.

Se trata de otra edición de la temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, uno de los ‘realities’ de cocina más exitosos del mundo, que en 2026 regresa con una nómina diversa y prometedora.

Actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido dejarán atrás sus rutinas habituales para enfrentarse a exigentes pruebas culinarias que pondrán a prueba no solo su talento en la cocina, sino también su carácter, disciplina y capacidad para trabajar bajo presión.

Quiénes son los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2026

Angélica Blandón – Actriz. Emiro Navarro – Creador de Contenido. Emmanuel Restrepo – Actor. Hugo Gómez – Actor. Iván Marín – Comediante, actor y escritor. Jimmy Vásquez – Actor. Julieta Piñeres – Periodista y presentadora. Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido. Marcela Carvajal – Actriz. Martha Restrepo – Actriz. Milena López – Presentadora y empresaria. Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador. Tuto Patiño – Actor. Sebastián Vega – Actor. Verónica Orozco – Actriz y cantante. Víctor Tarazona – Actor. Luciano D’Alessandro – Actor. Luisa Vergara – Actriz y comediante. Mariana Mozo – Actriz. Diana Mina – Presentadora y periodista. Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor. Robert Farah – Tenista profesional. Pautips – Creadora de Contenido. Virgina Lizcano – Comediante.

Como ya es tradición, cada reto estará cargado de emociones, sorpresas, aprendizajes y, por supuesto, momentos inolvidables frente a los jueces.

Quiénes son los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ 2026

En esta nueva edición, el jurado estará conformado por tres reconocidas figuras de la gastronomía: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes serán los encargados de evaluar cada plato, orientar a los participantes y tomar las decisiones más difíciles de la competencia.

Su experiencia y exigencia marcarán el camino de los famosos que buscarán destacarse y avanzar semana tras semana.

La cocina más famosa de la televisión colombiana volverá a tener como anfitriona a Claudia Bahamón, quien será la encargada de recibir a los participantes, guiarlos durante la competencia y acompañarlos en este proceso que, para muchos, se convierte en una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional.

Muy pronto, ‘Masterchef Celebrity’ 2026 encenderá sus fogones para mostrar una competencia cargada de talento, esfuerzo y sabor.

