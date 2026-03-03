La actriz Ludwika Paleta vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras anunciar el estreno de su nueva película en 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Recordada por toda una generación por dar vida a María Joaquina Villaseñor en la emblemática telenovela mexicana ‘Carrusel’, la intérprete regresa a la pantalla grande con el filme ¿Quieres ser mi novia?

En esta producción, Paleta asume nuevamente un rol protagónico, reafirmando su vigencia en la industria del entretenimiento.

(Vea también: Así luce Amador Martínez, hijo de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez; a sus 17 años brilla en el deporte)

Lee También

A lo largo de los años, la actriz ha construido una carrera sólida tanto en televisión como en cine. Su participación en proyectos como ‘Guerra de likes’ y ‘Noche de bodas’ demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros.

El fenómeno de ‘Carrusel’ marcó un antes y un después en la televisión infantil mexicana. Estrenada a finales de los años 80, la producción narraba las vivencias cotidianas de los alumnos de la Escuela Mundial junto a su entrañable maestra Ximena.

A lo largo de más de 300 episodios, la trama abordó enseñanzas relacionadas con la amistad, el respeto, la empatía y la solidaridad.

Además, tocó temas sociales relevantes para la época, como las diferencias económicas y la discriminación, reflejadas en la compleja relación entre Cirilo, un niño de origen humilde, y María Joaquina, la estudiante proveniente de una familia adinerada.

Más de tres décadas después del final de la telenovela, Ludwika Paleta continúa siendo asociada al personaje que la catapultó a la fama cuando apenas tenía 11 años.

¿Cómo luce María Joaquina, de ‘Carrusel’?

Su debut actoral con ‘Carrusel’ no solo la convirtió en una figura reconocida, sino que también sentó las bases de una trayectoria que se ha mantenido activa y en constante evolución. Aunque ha interpretado numerosos papeles desde entonces, María Joaquina sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva del público.

A sus 47 años, muchos destacaron que luce prácticamente igual que en sus años de adolescencia, resaltando su piel luminosa y su inconfundible mirada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Lineas (@entre_lineasec)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

¿Quién es el hijo de Ludwika Paleta?

Nicolás Haza, fruto de su relación con el actor Plutarco Haza, también ha seguido los pasos de sus padres en el mundo artístico. Desde 2022 ha participado en diversas producciones televisivas, consolidando su propio camino en la actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

Así, mientras Ludwika Paleta estrena nueva película y reafirma su vigencia en 2026, también celebra el crecimiento profesional de su hijo, demostrando que el talento y la pasión por la actuación continúan presentes en la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Lineas (@entre_lineasec)

* Pulzo.com se escribe con Z