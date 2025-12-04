Mark Tacher, reconocido actor mexicano, revivió uno de los momentos más significativos de su carrera en un entrevista que hizo en el pódcast mexicano ‘Perversiones de un café’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Hubo cachos, hubo de todo”: Mónica Fonseca narró tortuosa separación con Mark Tacher)

En ella, recordó su paso por Colombia en 2006, cuando protagonizó la exitosa telenovela ‘La hija del mariachi’ junto a la actriz Carolina Ramírez. Esta producción, transmitida por RCN, fue un parteaguas en la vida de Tacher, no solo en su carrera profesional, sino también en su vida personal.

Durante la entrevista, el actor confesó que la fama que alcanzó en Colombia fue tan abrumadora que, en un principio, le resultó difícil lidiar con la atención constante de los fanáticos.

Lee También

“Si hubo mujeres detrás de mí, sí las hubo”, comentó Tacher, recordando la intensidad del cariño y la admiración que los colombianos le profesaban. La telenovela fue un éxito rotundo y, aunque trajo consigo grandes oportunidades, también le hizo perder cierta privacidad. “No podía salir de mi casa”, explicó.

La presión fue tal que tuvo que mudarse tres veces porque la gente descubría su residencia y se agolpaba a la puerta de su casa, haciendo que se volviera casi imposible salir a la calle.

En ocasiones, incluso las multitudes bloqueaban la entrada al canal, lo que impedía que pudiera ingresar para grabar.

Tacher compartió que, debido a este tipo de situaciones, se sintió estresado y a veces enojado, sobre todo porque su vida estaba marcada por una disciplina estricta: “Tengo muy tatuada la onda de la disciplina, la puntualidad y los horarios”, comentó.

Para él, la disciplina siempre ha sido clave para el progreso, pero en esos momentos le resultaba complicado mantener el control cuando las circunstancias lo desbordaban.

El actor recordó cómo su vida cambió radicalmente con el éxito de la telenovela. A los 25 años, no solo se convirtió en una figura pública famosa, sino que comenzó a experimentar lo que significa ser tratado como una celebridad.

“Podía pedir lo que quería en los restaurantes, no me cobraban nada, me invitaban a todos lados”, comentó entre risas. Sin embargo, reconoció que este trato especial no estaba exento de incomodidad. “Había mucha gente que me rodeaba, pero el 99 % de esas personas ya no están en mi vida”, confesó.

Esta experiencia lo llevó a desarrollar un ego que, en retrospectiva, considera una etapa difícil de su vida.

“Me volví muy piqui, muy mamón, muy fresita”, recordó Tacher, añadiendo que, aunque en ese momento no lo veía, ese comportamiento no le favorecía ni a él ni a su entorno.

A pesar de las dificultades y la fama repentina, el actor reveló que su llegada a Colombia no fue sencilla. En realidad, Tacher llegó al país con poco dinero en el bolsillo, después de haber tenido una desagradable experiencia en Televisión Azteca, donde fue maltratado.

“Estaba roto, roto, roto”, recordó. Fue entonces cuando su amigo Gabriel Blanco, manáger de artistas, lo acogió en su casa en Colombia, brindándole apoyo en un momento crucial de su carrera. Esta ayuda, según Tacher, fue fundamental para su permanencia en Colombia y su participación en ‘La hija del mariachi’.

Con el tiempo, Tacher aprendió a manejar su fama y a ser más selectivo con las personas que lo rodean. A los 47 años, el actor ve el entretenimiento como su verdadera responsabilidad.

“Lo único que realmente tenemos como poder es entretener a la gente”, afirmó. Hoy en día, mira atrás con gratitud y reflexión, reconociendo que el ego y las actitudes de esa época son parte del proceso de crecimiento personal y profesional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.