green

“Yo nunca he necesitado ese tipo de cosas para seguir adelante. […] Si yo tuviera algo que decir al respecto, lo diría, pero creo que no tengo nada que decir al respecto”, fue lo primero que el artista contestó a un periodista de ‘La red’, en una entrevista publicada este sábado, y en la que por su actitud pareció que poco le gustó que lo interrogaran por su ex.

Luego, expresó que él nunca ha tenido que referirse a su vida privada para salir adelante en su carrera, pues dio a entender que para él los logros se ganan con talento y cuando no lo hay se recurre a ese tipo de situaciones.

“Es una tontería basar tu vida en ese tipo de cosas. Creo que lo más digno que una persona puede hacer es aceptar las cosas como son, aceptar las cosas que son, y seguir adelante y trabajar con fuentes propias, con talento propio… pero, pues es que a falta de eso…”, puntualizó Mark.

Cabe recordar que en ese mismo espacio, hace tres años, Mónica había hablado de su caso de maltrato — delito que también otras famosas han confesado haber padecido— , y lo propio ha hecho en otros medios, en algunos sin dar el nombre de su expareja.

En ese momento, la presentadora aseveró: “Uno no sale fácilmente de un maltrato psicológico o físico. Uno se sorprende o casi que lo coge desprevenido. En mi caso particular, me doy cuenta y salgo muy rápido de ahí, pero con ayuda de mucha gente. Tuve ayuda de una psicóloga, de mi familia, mis hermanos, y especialmente de mis amigos, y tuve consciencia, supe que algo no estaba funcionando bien y por eso pude salir de ahí, pero no es sencillo. […] La última semana de ese tiempo oscuro dije: ‘Tengo que salir de acá, esto no tiene solución. Esa última semana, que el último día ya pasa a lo físico, ese día en la madrugada cogí un avión y me fui”.

En la conversación de Mark con ‘La red’ también le preguntaron por otras de sus fallidas relaciones con famosas, incluida la más reciente con la actriz Cynthia Alesco, de la que ya había hablado el mes pasado con un medio mexicano.

Aquí el video con las declaraciones del mexicano; lo de Mónica se puede escuchar desde el minuto -3:25 del video publicado por el programa de Caracol en su cuenta de Facebook.