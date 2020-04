green

Las declaraciones las dio el famoso en ‘Venga la alegría’, luego de que le preguntaran por el “escándalo” que había en México por su ruptura con la actriz Cynthia Alesco, y que también tocó a la farándula colombiana, pues al inicio se especuló que la artista Majida Issa tenía que ver en esa separación, hecho que ella desmintió.

“Eso ya fue hace años”, fue lo primero que respondió Mark en el programa, pero no de forma literal, sino para indicar que él y Cynthia se dejaron desde mediados de 2019.

Sin embargo, el divorcio todavía está en proceso, a juzgar por lo que agregó el actor —al que recientemente también han relacionado con una paisa “adinerada y mayor que él”— como otra de las aparentes razones por la que había preferido no hablar del tema.

“Todo lleva un proceso legal, que desgraciadamente, lamentablemente, es muy lento en México. Es muy laborioso. […] Mi relación la terminé en junio del año pasado. Sí, se hizo un matrimonio civil [corto], que fue una situación que estábamos planeando ella y yo, para dar una sorpresa en la boda religiosa. Pero eso fue como en abril del año pasado, más o menos, y en junio decidimos terminar la relación, de ambas partes”, explicó.

Todo se dio cuando empezaron a trabajar juntos y tuvieron algunas diferencias, puntualizó en la entrevista el famoso, al referirse a las razones de su separación y mencionar que está tomando las medidas frente a los rumores que hay en su contra sobre que es el supuesto causante del divorcio, ya que no solo hay otras versiones de infidelidad, sino de maltrato y han recordado su matrimonio con la presentadora Mónica Fonseca.

“Estábamos trabajando [con Cynthia], junio-julio, en el proyecto de ‘Operación pacífico’ […] y empezaron a haber diferencias irreconciliables, de las cuales llegamos a hablar en algún momento y dijimos que, bueno, se terminaba la relación y ya. […] Lo que se está diciendo de mí, es la segunda ocasión y es una mentira, y está muy mal infundada. Ya se están tomando las medidas necesarias, porque no se vale. Es increíble, he analizado esta situación, y si hay algo que yo más respeto en el mundo es a las mujeres, porque tengo una madre que me enseñó a hacer eso”.

La conversación en la que Mark habló por primera vez de su divorcio con Cynthia fue publicada por ‘Venga la alegría’ en su cuenta de Isntagram, como se puede ver a continuación: