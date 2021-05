green

Por eso, muchos se preguntan si ella presta su voz para que Yeimi Montoya y Rosario Guerrero encanten a los televidentes en las historias.

Sin embargo, la respuesta para sus fanáticos es que no, pues en las dos telenovelas dobló las voces de otras artistas seleccionadas por sus respectivos equipos de producción.

Incluso, en una entrevista que concedió en 2020 a Isla Magazine y retomada por Latinxtoday, una revista latina en Estados Unidos, Carolina explicó cómo es la experiencia de doblar la voz para cantar:

“Yo ya tenía experiencia con producción de ‘La Hija del mariachi’ donde realmente me doblé 100 canciones, hasta hicimos shows en vivo. No se me ocurriría nunca cantar porque yo soy muy exigente y si uno no canta bien, uno no canta”.

Incluso, le sumó una anécdota sobre la elección de la actriz para encarnar a Rosario Guerrero: “Alguna vez Diego León, el director, me dijo: ‘Yo estaba muy preocupado a la hora de escoger a la actriz que interpretaría este personaje porque necesitaba que cantara, pero la directora musical, Josefina Severino, me dijo: Tú no necesitas una cantante, tú necesitas una intérprete‘”.

Su relato en ese medio, Carolina Ramírez lo cerró así: “¿Yo creo que ser intérprete tiene mucho que ver con lo que somos como actores, porque nos da la capacidad de interpretar un personaje que canta. Carolina no canta, canta Yeimy, entonces podemos disociar y eso es muy interesante. Es bacano jugar a ser otro, es divertidísimo pararse en un escenario y ‘cantar divino’, nadie nos oye, pero estamos cantando“.

¿Quién es la voz de Yeimi Montoya en ‘La Reina del flow‘?

La protagonista de la serie, que ya está en su segunda temporada, ha tenido dos intérpretes.

La voz de la primera parte era de la cantante Gelo Arango, que prestó su voz para temas que se quedaron en el adn de los fanáticos como ‘Depredador’, ‘Fénix’ y ‘Reflejo’, sencillo que puede escuchar a continuación con escenas de la serie:

Aquí otra de sus interpretaciones y el rostro detrás de la voz:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gelo Arango (@geloarango)

(Lea también: [Fotos] Quién es el esposo de Carolina Ramírez, actriz de ‘La reina del flow’)

Y para la segunda temporada, la producción de Caracol Televisión eligió a Guita. La multifacética cantante fue participante de ‘A otro nivel‘, reality de ese mismo canal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GUITA (@guitagal)

Así comparte en Instagram parte de su experiencia donando su voz para la producción, para canciones como ‘Fijación’, que ha sido el tema central de la segunda temporada:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GUITA (@guitagal)

¿Quién es la voz de Rosario Guerrero en ‘La hija del mariachi’?

En cuanto a la producción que se estrenó en el año 2006, cuando Carolina Ramírez tenía 23 años también tuvo dos cantantes profesionales detrás de la voz del ‘Lucero de México’.

La producción contó con dos finales, uno para la televisión estadounidense y otro para la colombiana. En el primer caso, para los capítulos 1 al 124 la voz de las rancheras de Plaza Garibaldi fue de Adriana Bottina. Aquí puede escucharla:

La cantante es conocida en Colombia también por su trabajo como actriz, pues, por ejemplo, protagonizó ‘Nadie es eterno en el mundo’. Además, también ha impulsado su carrera musical y su trabajo en teatro. Este es uno de sus sencillos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Bottina (@adrianabottina)

(Lea también: [Fotos] ‘La hija del mariachi’: cómo lucen sus actores hoy y sus canciones más sonadas)

Por otro lado, para el final de la producción en Colombia la voz de Rosario, entre los capítulos 119 y 147, fue de Patricia del Valle.

En este video se le puede ver en el programa ‘El ventanal de Antioquia’, emitido por Teleantioquia, cantando junto a Jairo del Valle, que era parte del elenco y también era la voz de Francisco Lara, el mexicano interpretado por el actor Mark Tacher.

A continuación, una de las canciones de Patricia del Valle:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Del Valle (@patriciadelvalle7)

Y uno de los fragmentos musicales de la producción del Canal RCN: