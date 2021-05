green

El extranjero complementa tan bien a la artista caleña que, incluso, en una charla con Pulzo, para un reto de la primera temporada de ‘La reina del flow’, ella no dudó en responder que él era el rey que le ponía ‘flow’ a su vida.

Asimismo, en otros programas, como ‘Bravissimo’, indicaron que ellos, como compañeros de vida, se declararon como los “cómplices perfectos”, antes de una entrevista que les hicieron en 2015.

Quién es Mariano Bacaleinik, esposo de Carolina Ramírez

Es de Argentina, como se señaló antes, y no todos saben que es productor y que ha estado detrás de obras de teatro como ‘Burundanga’ y ‘Toc Toc’.

Asimismo, se sabe que él es 14 años mayor que la actriz, según dijo ella en el mencionado reto Pulzo (que se puede a continuación e incluye a otros dos actores de ‘La reina del flow’), justo cuando revelaba si le gustaban mayores y donde también aseguró que Mariano no solo es su esposo, sino su mejor amante.

Mariano Bacaleinik conoció a Carolina Ramírez en Cartagena, Colombia, y, antes de bailar unos vallenatos con ella, ya estaba flechado.

“La miré a los ojos y perdí el año”, confesó el personaje en ‘Bravíssimo’.

Al igual que la celebridad, a este hombre le gusta el cine y viajar, informó la presentadora Mónica Hernández en el programa de Citytv, donde la pareja después confirmó otros detalles de su relación.

Entre esos datos, se supo que se casaron el cuatro de diciembre de 2015, luego de unos tres años de noviazgo. Su boda fue en Calarcá, Quindío, porque habían acordado casarse en Colombia e irse a vivir a Buenos Aires, Argentina. No obstante, un exitoso trabajo de la famosa en televisión hizo que se quedaran en el territorio nacional.

Previo a la boda no hubo una pedida de mano formal, ni anillo, aunque en dicha entrevista en City, Carolina Ramírez indicó que ella fue quien propuso la unión. Mariano, molestando, agregó: “Ella me engañó”, y ya después explicó que todo se debió a que no querían tener más una relación a distancia, de la que hasta guardan una anécdota de cuando él entró ‘ilegal’ a Perú para poder verla un fin de semana.

“Se iba ella [a Argentina] o yo me venía [a Colombia], pero vino la coyuntura de ‘La Pola’, y dije: ‘Me vengo a Colombia y algo me pondré a hacer’”, afirmó.

Aunque el productor se adaptó fácil a Colombia, hay cosas que no le gustan de la ciudad natal de su esposa, entre ellas el chontaduro y el champús.

Igualmente, confesó que al comienzo le costó adaptarse a la fama de ella, pues “no sabía que era popular”. Es más, en el programa, los Bacaleinik-Ramírez recordaron que, en unos premios India Catalina, llevaban poco de novios y terminaron corriendo por Cartagena, con otros actores, cuando al menos 100 personas los empezaron a perseguir para una foto. “Le agarré la mano y le dije: ‘corre’; él no entendía nada”, rememoró Carolina Ramírez.

Lo que no le quedó difícil fue acoplarse al gusto por el baile que tiene su esposa. Eso lo dice la misma artista, que afirmó en el espacio de City: “Mariano tiene un ‘swing’ maravilloso”, y al final terminaron probándolo al ritmo de salsa, se puede ver en el segundo video de estos dos que hay de la entrevista (en el primero están los detalles de su historia de amor).

Fotos del esposo de Carolina Ramírez, actriz de ‘La reina del flow’, en Instagram

La protagonista de la novela de Caracol tiene varias imágenes junto a Mariano Bacaleinik en su cuenta abierta de Instagram, pero en ninguna de las que ha subido en los recientes años lo etiqueta, en algunas lo que ha hecho es publicar las tomas con un numeral con el nombre de él.

“Les juro que la vida en pareja nunca será color de rosa, pero seguimos guerreándola porque nos queremos”, es uno de los mensajes con los que la famosa ha subido sus instantáneas.

Aquí dejamos algunas de esas fotografías, más unas públicas que se pueden encontrar de ella y su esposo con el #MarianoBacaleinik, que ella le ha añadido unas de sus tomas. En ese numeral, hay hasta una foto de su matrimonio:

