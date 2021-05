green

La mujer también es la mamá de Hellen, la hija que tuvo con Andy Rivera, luego de algunos años de relación. Sin embargo, el momento de decirse adiós como pareja llegó y el cantante comenzó a salir con Lina Tejeiro.

Ahora, Daniela, publicista de profesión, hace su vida lejos del artista pero teniendo una relación cordial, aunque muchos fanáticos se lo mencionan constantemente. A él y a la actriz.

Esta fue la publicación que motivó todo:

La mayoría de los comentarios halagaban su belleza, pero también hubo un comentario que la mujer no pasó por alto, pues insisten en compararla con la actriz de ‘Chichipatos’.

“Qué coincidencia, las mismas poses de Lina”, le escribió la usuaria de Instagram, acompañando el mensaje de dos emoticones de risa.

La publicista, muy cordial, y utilizando el mismo ‘emoji’, le dejó claro que también era la pose de “muchísimas más mujeres” y cerró el comentario pidiéndole superar el tema de Lina y Andy en sus publicaciones.

Así lo recogió una cuenta de chismes:

La publicación causó más gracia en los seguidores de ese perfil que dejaron varios comentarios burlándose de la apreciación de la otra mujer.

“¿Cómo así, las poses tienen dueños? Menos mal avisaron, no sea que uno se gane un demanda por derechos de autor jajaja la gente jode”, “Ay no, respira y dicen que imita a Lina 😂”, Oigan está mujer es divina😍 no tiene nada que imitarle a Lina”, “😂 ya ni se puede tomar una foto tranquila. Jajajajajajaja la gente es muy 🐸”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras tanto, la foto de Daniela ya acumula más de 6.000 ‘likes’ en 12 horas de publicada y otros comentarios hablando de su belleza.

Fotos de Daniela Duque, ex de Andy Rivera:

