green

La también modelo no se refirió puntualmente a las protestas de las últimas tres semanas en Colombia, pero sí señaló que se trataba de una opinión sobre lo que quiere para los jóvenes del país, que han sido protagonistas en las jornadas de movilizaciones.

Además lo hizo para acompañar una imagen en la que aparece abrazada de su hija Emilia Barraza Serna, de 6 años, y que hace parte de unas fotografías tomadas por Hernán Puentes para la revista Carrusel, portada en la que ambas son protagonistas para la edición de las madres, del mes de mayo.

(Lea también: Hija de Andrea Serna le cogió el paso a Daniella Álvarez y se le midió a bailar reguetón)

“Por ellos, por nuestros niños y jóvenes, una Colombia mejor”, comenzó escribiendo Andrea Serna y luego agregó que la responsabilidad de lograrlo es de todos los ciudadanos.

Además, compartió lo que para ella es el camino para dejarle a las nuevas generaciones un país con más oportunidades:

“Que cada día las acciones que pongamos en marcha estén encaminadas a construir ese país que soñamos, el de las oportunidades, el lugar donde nacer en medio de la escasez no te condena a una pobreza indefinida”.

Y también dejo paso a soñar para Emilia, su hija con el empresario Juan Manuel Barraza, una sociedad que dé opciones de crecimiento: “El país donde puedes crear, emprender, trabajar y dar trabajo… un país diverso, donde se respeta al otro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Serna (@andreasernafotos)

Su publicación conmovió y en menos de un día ya tiene más de 21.000 ‘me gusta’ y más de 150comentarios, halagándolas, pero entre los que también destaca el de su amiga, cuñada y exreina María José Barraza en la misma línea:

“¡Hermosas ❤️❤️❤️! Así es… Cada uno, donde esté, como pueda, con lo que pueda… seamos personas de luz para quienes sientan que no tienen nada que dar o como ayudar, ¡den amor! La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos sino por lo que tenemos y no cambiaríamos por dinero… ¡uno a la vez y se logran grandes cambios!”.

Entre tanto, la presentadora del ‘Desafío‘ dejó claro que anhela “un país en paz” para su hija, que es su “pequeña gran maestra”, según la describió en otra publicación en la que justamente tocó el tema de su maternidad.