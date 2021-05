green

En las últimas horas, la mujer atribuyó su separación, después de 18 años de matrimonio, a una infidelidad del también empresario.

Lo hizo al responder una publicación en la que ‘Lo sé todo’ mostró a la nueva pareja del humorista, una mujer que trabajaba como secretaria para su exesposa.

El programa de entretenimiento mostró un video en el que Piter Albeiro se muestra cariñoso con una mujer y eso motivó la revelación de Carolina Rojas: “Ella era mi secretaría, cuando los descubrí ya llevaban unos meses juntos. Después él quiso venir por mí y recuperar nuestro hogar pero ellos nunca se dejaron de ver”.

La historia se popularizó y entre muchas críticas que recibió, a él le llamó la atención el comentario de una mujer: “Qué hermosa mujer tenías. Una esposa muy bella y cambiarla por cualquiera. Qué lástima, Piter, te vas a arrepentir”.

El comediante le contestó y dejó claro que no estaba de acuerdo con la apreciación:

“Naaa (sic). Yo nunca necesité a mi lado a una reina de belleza. Solo quien me quisiera y me ayudara a ser mejor persona”.

La mujer completó su opinión señalando que si fueron pareja por tantos años no solo fue por su belleza sino porque lo quiso y le ayudó, como se ve en esta publicación de una cuenta de chismes que difundió la captura de pantalla:

Esa ‘post’ de Instagram motivó a otros usuarios a seguirle reprochando que ahora, además de serle infiel a su esposa con una mujer más joven también tuviera que hablar cosas negativas sobre ella.

“No hay nada más bajo que un hombre mal de su expareja y mamá de su hijo para quedar bien”, dijo una usuaria, y otra añadió: “Por lo menos que agradezca el tiempo que ella perdió a su lado… ¡que no sea tan desagradecido! Que se acabe el amor, que el marido es prestado, pero no niegue que sí paso momentos bellos y edificantes junto a esa persona. Si todo hubiese sido malo no pasan 18 años juntos… Espero le llene el tanque del amor la nueva y no salga después diciendo cosas malas de ella”.

Esos y otros comentarios no tardaron en llamar nuevamente la atención del humorista, que en esa misma publicación se mantuvo en su posición de que una mujer bonita no lo da todo:

“Si tienen alguien que los quiera y los haga mejor persona, el físico es lo de menos”.

Este fue su comentario completo:

Esas palabras motivaron nuevas críticas en su contra y hubo quienes le dijeron que debía ser respetoso con la mujer que estuvo con él “desde abajo”, que debía ser un caballero y que si en realidad sentía que Carolina Rojas no le brindaba lo que él esperaba debió separarse antes y no caer en una infidelidad; además, que era mejor callar ante los chismes.

Horas antes, también había escrito unas palabras defendiendo lo que ahora considera como su felicidad: