“Eso muchachos, a los que llaman vagos lograron tumbar la tributaria”, dice parte del texto de este tuit de la cuenta @LulyBossaTheOne:

Hubo varias reacciones, pero una que captó la atención de la Luly Bossa fue el retuit del usuario ‘Directo sin tapujos’, que dice que los de la generación de Bossa (los ‘cuchos’, como dice el trino) no tenían autoridad moral para guiar a los jóvenes sobre cómo marchar, y le enrostró que la generación de la actriz fuera la “responsable” de no protestar cuando impusieron el impuesto del 4 por mil y el IVA, del 8 % al 19 %, entre otras medidas.

A mi… me enviaron esto! Y me dejaron calladoooooo 😱

La actriz respondió que sí había visto el comentario de los ‘cuchos’, pero no le rebatió sobre el hecho que ella lo que significó con su comentario fue un apoyo a aquellos jóvenes que lograron hacer que el gobierno retirara la reforma tributaria y la de la salud durante el actual paro nacional.

Este tipo de situación suele suceder en redes sociales, en las que se malinterpreta lo que una persona quiere decir y se reacciona sin leer bien y simplemente con el objetivo de enfatizar en los puntos de vista propios.

Otros comentarios debatieron sobre si las generaciones anteriores fueron responsables de las leyes que no han favorecido a los colombianos, así como de la fuerza de los nuevos manifestantes.

El usuario Andrés Caycedo fue un poco más allá y criticó el trino inicial de Bossa y le dijo que haber tumbado una reforma tributaria y haber hecho que renunciara un ministro no era ningún logro y que uno real sería lograr una reforma estructural al sistema político y económico del país:

Que cándido creer que porque se cayeron esas reformas y renuncio un ministro es un gran logro.. Un logro quizás en la forma, ese no es el problema real, el problema de fondo es estructural, de un sistema político y económico que no funciona, que no sirve, y ese sigue intacto…

