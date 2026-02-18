La reconocida actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por su papel protagónico en la exitosa serie ‘La reina del flow’, anunció recientemente que se encuentra embarazada a sus 42 años, una noticia que sorprendió y emocionó a sus seguidores en redes sociales.

La actriz caleña compartió este momento tan especial a través de su cuenta oficial de Instagram y, además, concedió una entrevista exclusiva a la revista Marie Claire, en cuya portada aparece para esta edición, celebrando la maternidad y el nuevo capítulo de su vida, su embarazo.

Carolina Ramírez habló de su embarazo

A sus 42 años, un embarazo implica ciertos retos adicionales, lo que Carolina no ha ocultado. En entrevista con Vibra, junto a su amigo Carlos Vargas, la actriz relató las dificultades que ha enfrentado:

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, Dios, puede hacer cualquier cosa. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave. Luego regresé a Colombia y estuve ocupada con los preparativos de ‘La reina del flow’, asegurándome de dejar todo listo para el lanzamiento. Esos días de trabajo fueron muy intensos y me jodieron: estuve hospitalizada siete días”.

Ramírez detalló que, además de los compromisos laborales, tuvo que enfrentarse a situaciones inesperadas durante su recuperación. “Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México. Sin embargo, lo logré y, aunque fue difícil, todo salió bien”, expresó.

La actriz describió también cómo su entorno y la naturaleza influyeron en su experiencia, mencionando momentos de descanso, la cercanía con la ciudad y los pequeños imprevistos que fueron parte de este proceso.

A pesar de las complicaciones, Carolina Ramírez ha logrado mantener un espíritu positivo y asegura que se encuentra en buen estado de salud.

El anuncio de su embarazo no solo celebra la maternidad a una edad considerada tardía para muchas mujeres, sino que también resalta la importancia de escuchar al cuerpo, cuidar la salud y rodearse de apoyo en momentos críticos.

Ramírez se ha convertido en un ejemplo de inspiración para muchas mujeres, demostrando que la edad no limita la realización de proyectos personales y familiares.

Su embarazo a los 42 años, lleno de retos y emociones, marca un nuevo capítulo en su vida, que combina la maternidad, la pasión por la actuación y la dedicación a sus seres queridos.

Con la certeza de que cada etapa trae sus propios aprendizajes, la actriz continúa compartiendo su historia con autenticidad y cercanía, recordando a sus seguidores que la vida puede sorprendernos de la mejor manera incluso en los momentos más inesperados

