Los rumores son ciertos. Anthony Zambrano, ganador del ‘Desafío’, es santero. Así lo confesó en su más reciente entrevista en ‘Día a día’. Allí, el deportista fue claro y sincero sobre las prácticas espirituales que practica.

“Yo he visto muchos comentarios y me siento muy orgulloso de mi religión: soy santero”, contó en el programa de Caracol Televisión, donde habló de diferentes temas del ‘reality’ en el que se ganó cerca de 600 millones de pesos.

Y es que había rumores porque si bien en el programa no se notó mucho ese tipo de prácticas, Tina, una de las participantes, sí hizo comentarios al respecto y el pasado 12 de febrero se hizo referencia directamente a la santería de Zambrano. Ese día, Tina, Valkyria y Zambrano hablaron sobre eso e hicieron referencias a las creencias espirituales y percepciones personales que, según ellas, habrían influido en el desarrollo del juego.

De hecho, Tina dijo: “No es un secreto que Zambrano es santero” y habló de la suerte que tuvo en varias oportunidades el atleta olímpico.

Ahora, con la confirmación del ganador del ‘Desafío’, los comentarios en las diferentes redes sociales aparecieron. “Encima esto, el tipo representa todo lo oscuro que puede tener un ser humano, y lo premian, jajaja la gente lo amaba, que mal están esas personas… Una vergüenza todo…”, dijo un televidente. “Claro por eso estaba hablando de brujería cuando en forma despreciativa y desobligante tildó a Valkiria de bruja. Eso se sabía que él andaba en ese cuento quién sabe haciendo qué tipo de maldades pensando en hacerse daño a los demás. Confirma que es mala gente!”, añadió otro.

Por otra parte, hubo algunos pocos usuarios que lo apoyaron: “No tiene nada de malo la santería”.

Qué es la santería y por qué algunos lo consideran brujería

La santería es una religión de origen afrocaribeño que surgió principalmente en Cuba durante la época colonial, como resultado del encuentro entre las creencias tradicionales de pueblos africanos —especialmente de la cultura yoruba— y el catolicismo impuesto por los colonizadores españoles. Este sincretismo permitió a las personas esclavizadas conservar sus prácticas espirituales bajo la apariencia de la fe católica, asociando a sus deidades con santos cristianos para evitar la persecución.

En la santería, los orishas son las principales deidades o fuerzas espirituales que representan aspectos de la naturaleza y de la vida humana, como el amor, la guerra, la justicia, la fertilidad o la salud. Entre los más conocidos están Changó, Yemayá y Ochún. Los creyentes realizan rituales, ofrendas, cantos y ceremonias con el fin de pedir protección, orientación o bienestar, guiados por sacerdotes conocidos como santeros o babalawos.

Hoy en día, la santería se practica no solo en Cuba, sino también en varios países de América Latina, el Caribe y comunidades migrantes en Estados Unidos y Europa. Aunque en ocasiones ha sido estigmatizada o asociada erróneamente con la brujería, para sus practicantes es una tradición espiritual, cultural y comunitaria que forma parte de la identidad afrodescendiente y que sigue transmitiéndose de generación en generación.

Algunas personas califican la santería como “brujería” debido, en gran parte, al desconocimiento sobre sus orígenes y prácticas. Desde la época colonial, las religiones afrodescendientes fueron estigmatizadas por las autoridades europeas y por sectores de la Iglesia católica, que las consideraban supersticiones o prácticas peligrosas. Esta visión negativa se mantuvo durante siglos y contribuyó a que muchas de sus ceremonias fueran vistas con temor o prejuicio.

También influyen los rituales visibles, como las ofrendas, los sacrificios de animales, el uso de amuletos o los trabajos espirituales para pedir protección o resolver problemas. Para quienes no pertenecen a esta tradición, estos elementos pueden resultar extraños o incomprensibles, lo que facilita que se les asocie con la magia o la hechicería. Sin embargo, para sus practicantes se trata de actos religiosos con un significado simbólico y espiritual, similares a otros rituales presentes en diversas creencias del mundo.

