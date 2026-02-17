author
Escrito por:  Yenny Bejarano
Redactora     Feb 17, 2026 - 7:08 pm

El Carnaval de Barranquilla se encendió con toda su fuerza durante la tradicional Batalla de Flores, llevada a cabo el pasado 14 de febrero en la emblemática Vía 40. Colores vibrantes, música, comparsas y carrozas desfilaron ante miles de asistentes que, como cada año, salieron a celebrar una de las fiestas culturales más importantes del país.

En medio del recorrido, la carroza de Caracol Televisión se robó las miradas, desde donde varios de sus talentos compartieron con el público y animaron la jornada. Sonrisas, fotografías y saludos marcaron el paso de las figuras del canal, que no dudaron en acercarse a los barranquilleros para vivir con ellos la fiesta.

Entre los asistentes estuvieron Laura Acuña, Don Jediondo, Carlos Calero, Cristina Hurtado y Melina Ramírez, quienes disfrutaron cada instante del desfile. Los presentadores y comediantes se mostraron cercanos, saludando a los asistentes, tomándose selfies y contagiando con su energía festiva a grandes y chicos.

La Batalla de Flores, considerada el evento central del Carnaval, volvió a demostrar por qué esta celebración es Patrimonio Cultural de la Nación. La música de las cumbiambas, el brillo de los disfraces y la alegría colectiva hicieron que la ciudad vibrara al ritmo de la tradición.

Los talentos de Caracol no solo participaron como invitados especiales, sino que también se sumaron al espíritu festivo que caracteriza a la capital del Atlántico. Con entusiasmo y carisma, acompañaron a los asistentes en una jornada que reafirmó el lema más representativo de esta fiesta: “Quien lo vive es quien lo goza”.

Así, entre aplausos, bailes y sonrisas, Barranquilla volvió a demostrar que su Carnaval es una celebración que une a locales y visitantes en torno a la cultura, la música y la alegría compartida.

