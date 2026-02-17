En un momento cargado de emoción y recogimiento, Jorge Alfredo Vargas recibió un sentido homenaje en el programa Voz Populi, de Blu Radio, tras el fallecimiento de su madre, Lucía Angulo de Vargas.

El periodista y presentador, una de las voces más reconocidas del periodismo colombiano, vivió al aire un espacio de profunda intimidad que conmovió tanto a sus compañeros como a los oyentes.

El homenaje estuvo acompañado por la música de Andrés Cepeda, con su canción Bogotá, cuyas letras resonaron con fuerza en medio del dolor. Versos como “La llamé, pero mi vieja ya no sale / Volví a despedirme como ayer / Se volvió a ir, volvió a doler” marcaron el ambiente y sirvieron como telón emocional para el mensaje que Vargas quiso compartir en primera persona.

Con la voz entrecortada, el periodista pidió un minuto para hablarle directamente a la audiencia. Agradeció, ante todo, a los oyentes, televidentes y seguidores por la enorme cantidad de mensajes de apoyo que recibió tras la muerte de su madre, ocurrida la semana pasada.

Reconoció que ese cariño desbordó su corazón y, aunque la tristeza sigue presente, afirmó que poco a poco el dolor comienza a transformarse con el paso del tiempo, sostenido por la fe en Dios y en la Virgen.

Vargas extendió un abrazo solidario a todas las personas que atraviesan un duelo similar. Dijo comprender ese sufrimiento y recordó con especial emoción un momento que guarda como un tesoro: el año pasado, para su cumpleaños, su madre le dio una sorpresa al acompañarlo y regalarle su bendición. “Me hace falta la bendición”, confesó, dejando al descubierto la dimensión íntima de su pérdida.

Al responder cómo se encuentra, fue honesto: “Si me preguntan, ¿cómo estoy? Estoy triste, pero estoy bien”. Explicó que sentir el respaldo de tanta gente ha sido fundamental para sobrellevar el dolor.

Aprovechó el espacio para agradecer a sus amigos, colegas y a las casas periodísticas que lo han acompañado: Caracol, Blu Radio, El Espectador, El Tiempo, RCN y muchos otros compañeros del oficio que, según dijo, han sido generosos y solidarios en este momento tan difícil.

El periodista recordó que tuvo a su madre, la disfrutó y compartió con ella una relación muy especial. Por eso, aunque la ausencia duele, los mensajes recibidos le han dado tranquilidad en medio del duelo y la certeza de que ella está bien.

Confesó que al escuchar ‘Bogotá’ sintió que la canción le hablaba directamente al alma, sentimiento que compartió con el propio Andrés Cepeda, quien le respondió con cercanía y afecto. “Para eso es mi Juanito”.

Vargas aseguró que seguirá adelante, trabajando y honrando la memoria de su madre con profesionalismo y gratitud. Cerró su mensaje dando las gracias a todos por acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida, dejando claro que el cariño recibido ha sido un alivio profundo en medio del dolor

