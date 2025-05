Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas son mucho más que dos de los rostros más reconocibles del periodismo colombiano; son un ejemplo vivo de que el amor, cuando se construye sobre respeto, complicidad y valores compartidos, puede florecer incluso en el vertiginoso mundo de los medios de comunicación.

(Vea también: Jorge Alfredo Vargas se quebró en vivo por inesperada llamada: “Gracias por ser mi hijo”)

Sin embargo, el inicio de su historia de amor fue secreta en un inicio. Dicho amor comenzó en los pasillos del noticiero QAP en 1991, cuando ambos, jóvenes periodistas, cruzaron sus caminos en un entorno donde las noticias eran el telón de fondo y el amor, un inesperado protagonista.

En entrevista con ‘Bravíssimo’, Zabaraín contó:

“Los dos presentábamos el noticiero. No era prohibido, pero mejor que no se supiera. Los dos veníamos de relaciones muy largas, se terminaron y no era chévere para nuestras exparejas. Empezamos con prudencia, éramos los presentadores de las 9 de la noche con mayor ‘raiting’, entonces tratamos de mantenerlo así”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo (@bravissimocity)

Inés María, nacida en Ciénaga, Magdalena, y Jorge Alfredo, bogotano de nacimiento, se conocieron en un momento en que ella aún no había culminado sus estudios de Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana, mientras él ya ocupaba el cargo de jefe de redacción en QAP.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ines Maria Zabarain Pinto (@inesmariazabarain)

Aunque compartieron aulas en la universidad, Inés María ha confesado con humor que no recuerda a Jorge de esa época, mientras él asegura haber quedado cautivado por ella desde entonces. Fue en el noticiero donde sus caminos se entrelazaron de verdad, y lo que comenzó como una relación profesional pronto dio paso a una conexión personal.

Jorge, con su carisma y “labia”, conquistó a Inés con detalles como chocolates y momentos de baile, un ritual que, según han compartido, marcó los días de su noviazgo.

(Vea también: Jorge Alfredo Vargas, de luto: “Cuántos momentos compartidos y cuántos recuerdos”)

En 1996, la pareja selló su compromiso en una emotiva ceremonia en la Catedral de Santa Marta, un evento que reunió a figuras destacadas del país, incluyendo al inolvidable Jaime Garzón.

Desde entonces, han construido una vida juntos, criando a sus tres hijos Laura, Sofía y Felipe y enfrentando los retos de ser figuras públicas en canales rivales: Jorge en Noticias Caracol y Inés en Noticias RCN. A pesar de esta competencia profesional, su relación se ha mantenido sólida, sustentada en un pacto tácito de mantener su vida privada alejada de los reflectores. Inés ha destacado que esta discreción fue clave para evitar malentendidos y fortalecer los cimientos de su matrimonio.

Con 28 años de casados, celebrados en mayo de 2024, Inés y Jorge han demostrado que el amor evoluciona y se adapta. En entrevistas, como la concedida al programa ‘Lo sé Todo’, que era Canal 1, han revelado los secretos de su longevidad: el respeto mutuo, el humor y la fe como centro de su hogar.

Inés describe a Jorge como un hombre generoso, detallista y apasionado, mientras él la elogia por su pragmatismo y buen corazón. Sus personalidades complementarias, él extrovertido, ella reservada, han creado un equilibrio que les permite enfrentar tanto los desafíos de la vida pública como los altibajos de la convivencia.

(Vea también: Director de ‘La Mega’ se casó a los 59 años e Inés María y Jorge Alfredo se robaron ‘show’)

Hijos de Jorge Alfredo Vargas y Inés María Zabaraín

La pareja también ha sabido integrar su pasión por el periodismo con su vida familiar. Sus hijos han heredado su creatividad y compromiso: Laura, conocida como Laura Maré, es cantante; Sofía se inclina por la docencia; y Felipe comparte con su padre el amor por el fútbol y Santa Fe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ines Maria Zabarain Pinto (@inesmariazabarain)

A través de sus redes sociales, Inés y Jorge comparten momentos familiares, como la graduación de Felipe o celebraciones junto a seres queridos, mostrando una faceta cálida y cercana que contrasta con su imagen profesional.

Inés y Jorge son un testimonio de que el amor verdadero no solo resiste el paso del tiempo, sino que se fortalece con él. Su historia, nacida entre titulares y cámaras, es un recordatorio de que, con admiración, compromiso y un poco de baile, es posible escribir un capítulo que inspire a generaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.