La periodista Inés María Zabaraín, esposa del presentador Jorge Alfredo Vargas, habló con sus excolegas en el pódcast ‘Manopausicas y qué’, sobre su relación con su marido, sus tres hijos y de su profesión.

Zabaraín de 55 años comentó que está próxima a pensionarse y explicó a qué se va a dedicar luego de retirarse de los medios.

Inés María Zabaraín habló de retirarse del periodismo

La querida periodista samaria comentó a sus excolegas lo siguiente:

“Qué te digo yo, pues uno se pensiona y uno tiene una edad de pensión, y hay que ver cómo se dan las cosas. Yo no me veo en la playa e instalamer en el mesedor, pero no quiero seguir en el mismo ritmo”, contó la presentadora

“Me quedan dos años por ley, pero no me preocupo, no me voy a deprimir. Y creo que que tengo que pensar en qué quiero hacer después de pensionarme. Por ejemplo, un pódcast, si quieren invitenme más aquí”, explicó Zabaraín.

Minutos después la periosdista indicó: “Creo que sí tengo que empezar en algo, que sea a mi ritmo. Es que esto es una exclavitud, tu tienes que estar de lunes a viernes en el estudio y a determinada hora y llevo 30 años así.”.

“Soy lo opuesto a Jorge Alfredo, pero quiero trabajar, uno se pensiona joven, pero somos unas niñas todavía, por eso quiero dedicarme a un trabajo donde pueda trabajar en cualquier parte, y me veo en el mar”.

En cuanto al dinero de la pareja, Zabaraín dijo: “No tenemos bolsa en común con Jorge Alfredo Vargas es el que paga todo en casa mientras yo invierto mi dinero”.

¿Qué estudian los hijos de Jorge Alfredo Vargas?

Laura Vargas, más conocida como ‘Maré’ , la hija mayor de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, pero decidió dedicarse a la música. Sofía Vargas, la segunda hija, se formó en Comunicación Social y Literatura en la misma universidad y, además, es miembro activo de la ‘Fundación Aprender a Quererte’. Por su parte, el menor de la familia, Felipe ‘Pipe’ Vargas , se graduó del colegio hace dos años.

