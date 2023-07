La pareja de presentadores es una de las más consolidadas de la farándula en Colombia al llevar más de 27 años de casados. Aunque ambos estudiaron periodismo en la Universidad Javeriana sus caminos se cruzaron cuando trabajaron juntos en el noticiero QAP.

Hace unas semanas, la presentadora de Noticias RCN detalló que conoció a su esposo cuando fue reportera y él era uno de sus superiores.

Aunque en principio sus personalidades chocaron un poco, el amor fue floreciendo y el bogotano comenzó a tratar de conquistarla.

Según contó el periodista en una reciente entrevista con ‘Bravíssimo’, los dos empezaron a salir de manera secreta sin que sus compañeros se dieran cuenta. Además, contó que la primera canción que le dedicó fue ‘Secretos’, de Alejandro Lerner, la cual los marcó de por vida.

“Fui al Discos Bambuco de la carrera 13 con calle 67 y compré dos casetes de Alejandro Lerner. Nos fuimos a almorzar y yo puse el casete, pero la cinta estaba al revés. Mi casete sí sonó bien, pero el de ella no”, recordó Jorge Alfredo Vargas en el programa mencionado.

En su relato, el presentador aseguró que ganarse el amor de su esposa no fue nada fácil, pues duró varios meses detrás de ella tratando de conquistarla.

“Me dominaba y me domina. Eso comenzó ahí entre comerciales y despedidas del noticiero, pero Inés María venía de un noviazgo muy largo. Ese conquiste duró varios meses, me hizo sufrir, me adelgacé y todo”, mencionó el comunicador.