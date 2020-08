green

Ambos estudiaron periodismo en la Javeriana, pero la periodista no lo tiene presente desde esa época, mientras que su amor a ella sí. “Él dice que él sí se acuerda de mí en la universidad, yo iba dos o tres semestres más abajo que Jorge, pero yo no. […] Yo ya se lo he dicho de todas las formas: ‘Yo no me acuerdo de ti en la universidad’ [risas]”, explicó Inés María Zabaraín.

La presentadora de Noticias RCN aseguró que ella conoció a Jorge Alfredo Vargas fue cuando empezó a trabajar en el noticiero QAP como reportera, cuando aún no se había grabado y él era uno de sus superiores, el jefe de redacción.

Sin embargo, sus personalidades en ese momento fueron un poco incompatibles y su amor no se dio a primera vista. Es más, cuando ando Juan Diego Alvira le pidió a la famosa decir cómo fue que su ahora marido ‘le echó los perros’ en ese entonces, ella lo primero que respondió fue:

“Eso fue chistoso, porque entramos a QAP y ese pobre Jorge creo que sufrió mucho como jefe de redacción, primero, porque no lo había sido, y, segundo, porque todos éramos unos niñitos sin experiencia. No funcionábamos como un reportero que ya lleva la vida entera, que maneja la fuente, y tenía que tenernos paciencia. Jorge es bastante acelerado, un poquito estresado, y yo soy el polo opuesto; entonces, me caía gordo. [Me decía:] ‘Que la nota, que por qué no la tengo, que pa’ cuándo’. Yo iba a mi ritmo y él al suyo, entonces, creo que los dos nos caímos un poco gordos”.

Ya después, cuando ambos se convirtieron en presentadores de QAP, el amor entre los dos fue surgiendo y se casaron hace 24 años.

“Como que ahí nos conocimos y después de un tiempo, ajá, me empezó a caer… y yo caí [risas]”, puntualizó Inés María que, además, destacó que en mayo cumple bodas de plata con Jorge Alfredo, con quien tiene dos hijas universitarias, Laura y Sofía, y un hijo, Felipe, que está en once.

Aquí el video con la charla completa entre Juan Diego y la comunicadora de RCN, donde ella también habló de otros temas personales y profesionales; lo del comienzo de su relación con su marido empieza desde el 24:30 y se extiende por varios minutos: