El ‘influenciador’ Julián Pinilla denunció a través de su cuenta de Instagram una grave situación que vivió recientemente durante uno de sus viajes. Según relató, decidió llevar a una persona a Guatemala con la intención de brindarle una nueva experiencia, como suele hacerlo con frecuencia, pero nunca imaginó que esa decisión terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

Pinilla aseguró que el hombre resultó ser un acosador sexual y que, durante el viaje, empezó a incomodar de manera reiterada a varias de las mujeres del grupo, entre ellas Gina y Kate.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto enviaba mensajes grotescos, hacía comentarios inapropiados, grababa a las chicas sin su consentimiento e incluso les mostraba contenido indebido.

La situación se volvió insostenible cuando el hombre le escribió a Gina un mensaje en el que expresaba su intención de besarla y esperaba que Julián y los demás se ausentaran para acercarse a ellas.

“Hoy estamos en la estacion de Policía porque no nos lo aguantamos más. Se pasó al enviarle un mensaje a Gina, que queria besarla. Ahí nos dimos cuenta de que ya se había pasado todos los límites”, explicó el creador de contenido, quien afirmó que por esa razón decidieron acudir a una estación de Policía.

Durante el proceso, Pinilla reveló que las autoridades les informaron que el individuo tenía antecedentes por delitos, incluso relacionados con personas de la comunidad LGBTI. Además, señaló que en ocasiones anteriores había sido encontrado portando armas blancas, como machetes, cuchillos y navajas, lo que incrementó la preocupación del grupo.

¿Quién era el acosador que llevó influenciador Julián Pinilla a Guatemala?

El ‘influenciador’ también mostró audios de la Policía en los que se confirmaban estos antecedentes, aunque aclaró que no puede revelar la identidad del hombre por temas legales.

Indicó que se trata de un reciclador con el que se encontraron en Chía y aprovechó para hacer un llamado de alerta a sus seguidores para que tengan mayor precaución.

Visiblemente afectado, Pinilla expresó que lo que más le duele es que esta persona le quitó la oportunidad a alguien que realmente sí la merecía: “A alguien que de pronto hubiera podido venir a conocer, disfrutar de los paisajes y vivir una experiencia inolvidable”.

Reconoció que este hecho lo dejó profundamente decepcionado y aseguró que, a partir de ahora, será mucho más cuidadoso al confiar en las personas, pues considera que alguien con ese comportamiento no debería estar libremente en la calle.

