Julián Pinilla es uno de los ‘influencers’ más queridos en Colombia porque en sus videos muestra cómo ayuda a la gente y, en ocasiones, lleva a ciudadanos de escasos recursos a viajar, incluso en el exterior.

Sin embargo, este lunes 16 de febrero, Pinilla aseguró que una de esas acciones salió mal por cuenta de un reciclador al que llevó de viaje a Guatemala, sin saber que tenía antecedentes judiciales.

Entre lágrimas, en un video que subió a sus redes sociales, el creador de contenido contó que el sujeto le enviaba mensajes acosadores a su novia y a otra mujer que estaba con ellos.

“Hoy acaba de pasar algo. Yo siempre traigo personas de viaje, y esta vez me traje a alguien a Guatemala, resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Gina y a una chica que estaba con nosotros”, indicó Pinilla.

Novia de Julián Pinilla sufrió acoso de reciclador en viaje a Guatemala

El joven comentó que su pareja recibió mensajes “grotescos, la grababa” e, incluso, el sujeto le habría manifestado a la también creadora de contenido su intención de besarla.

Además, en la grabación, Pinilla mostró un dio de las autoridades donde se confirmó que la persona que quería beneficiar tenía un reporte por “abuso contra persona LGBTIQ+”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El CHICO DE LA RUANA |BOYACÁ| (@julianpinillaa)

“Gracias a Dios no pasó nada. Fue un reciclador que encontramos en Chía. Tengan cuidado. Creo que lo que más me duele es que este man le quitó la oportunidad a alguien que merecía venir a conocer y disfrutar de los paisajes”, concluyó en su mensaje.

