Para nadie es un secreto que las redes sociales hoy por hoy son una plataforma que sirve para abrir muchas puertas, pues por la cantidad de personas a las que se llega se puede hacer pauta, que en otros países lo conozcan y mucho más.

De hecho, lo que más se ha visto es el tema comercial, ya que las marcas buscan a estos creadores de contenido por el alcance que tienen en el mundo digital. Sin embargo, eso ahora también se está moviendo hacia el deporte para llegar al profesionalismo.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a Ricardo Rincón, quien justamente por ese contenido que crea se le abrió una oportunidad de jugar profesionalmente.

En qué equipo jugará el ‘Vinicius colombiano’

En las últimas horas se dio a conocer que el Real Frontera, equipo de la segunda división de Venezuela, firmó al jugador colombiano, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Rincon (@vinicolombia_7)

Esta contratación llamó mucho la atención en Venezuela y causó muchas críticas por parte de los aficionados, ya que consideran que el ‘Vinicius colombiano’ no ha hecho un proceso como muchos otros futbolistas jóvenes, les quita la oportunidad y por eso califican el fichaje como “excéntrico” o incluso como un “show”.

Y es que Ricardo Rincón se había destacado por su participación con la Selección Colombia de Creadores de Contenido, pero nunca en algo profesional. Es más, el mayor acercamiento que había tenido fue en la presentación de la indumentaria de Tigres hace varias semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴅ𝟣𝟢 Marca Deportiva (@d10.col)

Lo cierto es que este creador de contenido es muy famoso por, como su nombre lo indica, su aspecto parecido al futbolista brasileño Vinicius Júnior, actual jugador del Real Madrid.

Esto lo que demuestra es que las redes sociales son cada vez una plataforma más fuerte, que ayuda a vender muchos productos, pero también a que deportistas lleguen al profesionalismo, aunque no se haya hecho el proceso como otros jóvenes.

