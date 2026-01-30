La publicación de un video inédito del momento de la captura de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a sacudir las redes sociales y reabrió el debate sobre uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años en Colombia. La grabación fue difundida por su pareja, Karol Samantha, justo cuando se cumple un año desde que la empresaria e influencer fue privada de la libertad.

Las imágenes muestran el instante exacto en el que agentes de la Policía y del CTI de la Fiscalía ingresan a uno de los establecimientos de keratinas de ‘Epa Colombia’, ubicado en el barri|o Restrepo de Bogotá, para ejecutar la orden de captura. En el video se observa a Daneidy Barrera salir del local sin esposas, rodeada por los uniformados, mientras se despide de su hija, Daphne Samara, a quien le da un beso antes de acompañar a las autoridades hacia la salida.

La escena, cargada de emotividad, contrasta con el pasado mediático de la influencer, que pasó de la viralidad en redes sociales a convertirse en una de las empresarias más reconocidas del país en el sector de productos capilares, siendo llamada por muchos como ‘la reina de las keratinas’. Sin embargo, su historia también quedó marcada por los hechos vandálicos ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando fue grabada destruyendo una estación de TransMilenio, lo que posteriormente derivó en su proceso judicial.

Barrera Rojas fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público colectivo oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Tras la lectura del fallo, fue recluida inicialmente en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y posteriormente trasladada a una guarnición militar, donde actualmente cumple su condena.

Junto al video, Karol Samantha publicó un extenso y emotivo mensaje que ha generado miles de reacciones. En él, expresó el impacto personal y familiar que ha tenido este proceso judicial:

“No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar, privada de tu libertad. Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa, porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo”.

En otra parte del mensaje, la pareja de la influencer agregó:

“A veces pienso que todo esto ha sido un terrible sueño, del cual quisiera despertar ya y estar juntas y que no te hayas perdido ni un solo momento de la crianza de la bebé que tanto anhelamos”.

Karol Samantha también defendió públicamente a Daneidy Barrera, pese a las críticas que ha recibido en redes sociales:

“Para mí, para su hija, para sus papás, para su familia, para su equipo de trabajo, Dane es una mujer ejemplo a seguir, por lograr los anhelos de su corazón con su constancia, amor, perseverancia, actitud”.

