Un juez de ejecución de penas rechazó la solicitud de extinción de pena con la que la ‘influenciadora’ buscaba acogerse a los beneficios de la Ley 2477 de 2025, relacionada con justicia restaurativa.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Aparece video de ‘Epa Colombia’ desde la cárcel El Buen Pastor: “No se lo deseo a nadie”)

La decisión implica que ‘Epa Colombia’ permanecerá recluida, cumpliendo la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su sentencia a 5 años y 2 meses de prisión por su participación en actos vandálicos durante el estallido social de 2019.

La petición de la empresaria se sustentaba en la reciente normativa que busca descongestionar los despachos judiciales, fortalecer los procesos con participación de víctimas y dar paso a mecanismos alternativos al encarcelamiento.

Lee También

Aunque la Corte Suprema avaló la constitucionalidad general de la Ley 2477, el juez concluyó que no era procedente otorgarle la extinción de la pena a Barrera, debido a la naturaleza de los delitos por los que fue condenada y a las condiciones del caso.

La creadora de contenido y empresaria continuará privada de la libertad en un centro especial de reclusión.

Lee También

‘Epa Colombia’ fue sentenciada por:

Daño en bien ajeno agravado

Perturbación en servicio público de transporte

Instigación a delinquir con fines terroristas



Los cargos se derivan de un video grabado y difundido por ella misma en noviembre de 2019, en el cual se veía golpeando con un martillo las instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, en el sur de Bogotá, destruyendo torniquetes y equipos de recaudo.

La Corte Suprema dejó en firme su condena el 30 de enero de 2025, momento en que fue trasladada a prisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.