Hay luto en el mundo de las redes sociales luego de confirmarse la muerte del ‘influencer’ colombiano ‘Alejo Little’, creador de contenido que se ganó el cariño de miles de internautas. El joven era reconocido por su carisma y por compartir mensajes de superación en plataformas como TikTok e Instagram, donde publicaba videos de entretenimiento y reflexiones personales que conectaban con su audiencia.

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El creador, cuyo nombre real era Alejandro Marín, destacó durante años por contar su historia de vida y promover mensajes de aceptación y resiliencia. Su estatura, cercana a los 90 centímetros, estaba relacionada con una condición genética llamada displasia ósea, enfermedad que afecta el desarrollo de los huesos. A pesar de esa dificultad, decidió transformar su experiencia en una fuente de inspiración para miles de seguidores.

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento, numerosos usuarios y creadores de contenido compartieron mensajes de despedida y recuerdos sobre el impacto que tuvo el ‘influencer’. Muchos resaltaron su actitud positiva y el ejemplo que representaba para jóvenes que enfrentan ‘bullying’ y discriminación.

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Uno de los homenajes más comentados lo publicó el creador digital ‘King Jay’, quien recordó la admiración que sentía por Alejo Little y el mensaje que transmitía en redes sociales.

“Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente. Hace años incluso hice un post sobre él, porque su historia merecía ser reconocida. Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza”, escribió en Instagram.

¿Cuál fue el legado de ‘Alejo little’?

El creador de contenido nació el 10 de febrero de 1993 y con el paso del tiempo consolidó una presencia importante en el entorno digital. Además de compartir contenido humorístico y reflexivo, participaba en charlas motivacionales en colegios y espacios juveniles, donde hablaba sobre su experiencia frente al ‘bullying’ y los prejuicios.

Su mensaje se centraba en promover la autoestima y la aceptación personal bajo el lema “Bullying sin medida es amarse sin medida”, una frase que utilizaba para motivar a jóvenes que atravesaban situaciones similares.

Por ahora, las causas de la muerte de ‘Alejo Little’ no se han confirmado públicamente. En medio del duelo, familiares, amigos y seguidores recuerdan al creador de contenido por su historia de perseverancia, humor y valentía para enfrentar los prejuicios, un legado que seguirá inspirando a miles de personas en redes sociales.

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