El ‘influencer’ colombiano Javier Arias, conocido en redes sociales como ‘Stunt’, fue capturado en un operativo de la fuerza pública en zona rural de Necoclí, Antioquia, en la región del Urabá antioqueño.

(Vea también: Inesperada muerte de ‘influencer’ colombiana; hay versión que apunta a supuesta brujería)

De acuerdo con El Tiempo, la detención ocurrió durante un allanamiento en una lujosa finca vinculada al creador de contenido, donde las autoridades hallaron armas, dinero en efectivo y otros elementos que ahora hacen parte de una investigación judicial.

El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía, el Ejército y cooperación de la DEA de Estados Unidos. Arias fue capturado en flagrancia y deberá responder ante la justicia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según las autoridades, el allanamiento se llevó a cabo en una propiedad que, aunque estaría relacionada con el ‘influencer’, figuraba registrada a nombre de un familiar. Los investigadores señalan que el predio tiene acceso cercano a la costa, desde donde Arias presuntamente movilizaba lanchas y un mini yate, lo que despertó sospechas en medio de investigaciones en la zona del Urabá.

Durante el operativo también se incautaron dos pistolas, dos escopetas, una carabina calibre 22 y 1.926 cartuchos de diferentes calibres, además de 208 millones de pesos en efectivo cuyo origen no habría sido justificado, según informó el rotativo.

Las autoridades además confiscaron equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense, pues podrían contener información relevante para esclarecer posibles vínculos con operaciones criminales o lavado de activos, una línea de investigación que continúa abierta.

#Video I La Policía Nacional difundió el video del momento de la captura del influencer Javier Arias Stun, quien fue capturado en el municipio de Necoclí con 2 pistolas, 2 escopetas, 1 carabina de precisión calibre 22, 1,926 cartuchos de diversos calibres y más de 20 millones de… pic.twitter.com/tjGFqLNr7n — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 12, 2026

Lujos del ‘influencer’ Javier Arias ‘Stunt’, capturado en Urabá

El estilo de vida de Arias llamó la atención de autoridades y seguidores por las constantes muestras de vehículos de alta gama, lanchas y propiedades de lujo que compartía en sus plataformas digitales. El ‘influencer’ se hizo popular por publicar contenido relacionado con acrobacias en motocicletas y rifas de premios costosos, entre ellos carros deportivos, motos de alto cilindraje e incluso apartamentos.

Uno de los elementos más llamativos de su patrimonio era una Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica valorada en cerca de 900 millones de pesos, que se volvió viral al circular por el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. El vehículo, considerado uno de los primeros de este tipo en llegar a la región, fue exhibido con frecuencia en redes sociales como parte de su estilo de vida ostentoso.

Además del vehículo de lujo, las autoridades pusieron la lupa sobre una finca ubicada en zona rural del corregimiento El Totumo, donde Arias mostraba reuniones, fiestas y recorridos en embarcaciones. En el sector también se observaban lanchas rápidas y otras embarcaciones asociadas a su entorno, elementos que ahora hacen parte de las investigaciones adelantadas por los organismos de seguridad.

La imagen de prosperidad que proyectaba en redes, sumada a la promoción de rifas millonarias y premios de alto valor, fue clave para que su nombre se volviera conocido entre seguidores de distintas regiones del país.

Sin embargo, ese estilo de vida lujoso quedó bajo escrutinio de las autoridades tras su captura en un operativo en el Urabá antioqueño, donde también se incautaron armas, munición y grandes sumas de dinero en efectivo.

El hallazgo de lanchas y posible relación con narcotráfico

Además, de acuerdo con el citado medio, a unos 100 metros de la finca, guardacostas reportaron semanas antes un episodio que ahora hace parte de la investigación. El 13 de febrero de 2026, una lancha tipo ‘go fast’ evadió un control marítimo en el área.

Dentro de la embarcación fueron hallados insumos que estarían relacionados con el narcotráfico que, según investigadores, estarían relacionados con estructuras criminales de la región.

En este sentido, se investiga si el evento se trata de una coincidencia o, si por el contrario, hay un vínculo directo de ese tipo de actividades ilegales con la finca donde fue capturado Arias.

