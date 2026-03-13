Un temblor de magnitud 2.7 se registró la noche del 12 de marzo de 2026 a las 11:22 p. m. (hora local) en el océano Pacífico, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento tuvo profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que los movimientos telúricos se perciban con mayor facilidad dependiendo de la distancia al epicentro.

De acuerdo con el informe del SGC, el sismo tuvo lugar a 24 kilómetros de Juradó (Chocó); sin embargo, hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones asociadas con este movimiento telúrico.

El SGC invitó a los ciudadanos que hayan percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma “Sismo Sentido”, un sistema que permite recopilar información sobre cómo fue percibido el movimiento en distintas regiones del territorio. Estos reportes ayudan a los expertos a evaluar la intensidad del sismo y mejorar los registros de actividad sísmica.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es considerado un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. El territorio se encuentra en una zona donde convergen varias placas tectónicas, principalmente la Nazca, la Caribe y la Suramericana, cuyo movimiento constante produce liberación de energía en forma de sismos.

Esta interacción tectónica también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones más activas del planeta en términos sísmicos y volcánicos. Por esta razón, gran parte del territorio colombiano registra temblores frecuentes, especialmente en zonas cercanas a las cordilleras y a las costas del Pacífico.

De acuerdo con especialistas, en Colombia se registran miles de sismos cada mes, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. En regiones como Santander, donde se encuentra el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, los movimientos telúricos pueden presentarse casi a diario.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Si una persona percibe un movimiento telúrico, puede reportarlo directamente al Servicio Geológico Colombiano mediante la plataforma oficial Sismo Sentido. Este sistema permite a los ciudadanos indicar si sintieron el sismo, en qué lugar se encontraban y qué tan fuerte fue la percepción.

Para hacerlo, solo se debe ingresar al portal habilitado por la entidad y seleccionar el evento sísmico correspondiente. Luego se completa un breve formulario sobre la experiencia del movimiento. Esta información ayuda a los expertos a calcular la intensidad macrosísmica y a comprender mejor cómo se perciben los sismos en diferentes regiones del país.

El reporte ciudadano se ha convertido en una herramienta clave para complementar los datos obtenidos por los sensores sismológicos, permitiendo a las autoridades ofrecer análisis más precisos sobre cada evento registrado en Colombia.

