El Gobierno Nacional presentó en Villavicencio la oferta de Deporte Escolar 2026, una estrategia con la que busca fortalecer la práctica deportiva en los colegios del país y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El lanzamiento se llevó a cabo en el parque La Esperanza IV Etapa y fue encabezado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien oficializó los programas Jornada Deportiva Escolar Complementaria y Juegos Intercolegiados Nacionales.

Estas iniciativas contarán con una inversión total de 115.000 millones de pesos, recursos con los que el Gobierno espera ampliar la cobertura del deporte escolar y promover la actividad física entre estudiantes de todo el país.

Durante su intervención, la ministra aseguró que el deporte escolar se ha convertido en una herramienta clave para la formación de los jóvenes.

“El deporte escolar es una puerta de oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes. A través del juego, la disciplina y el trabajo en equipo estamos formando mejores ciudadanos”, afirmó Duque.

El evento reunió a cerca de 1.000 estudiantes provenientes de instituciones educativas de Acacías, Guamal, Cumaral, Castilla la Nueva y Villavicencio, quienes participaron en presentaciones artísticas y muestras culturales propias del Meta.

Inscripciones para Juegos Intercolegiados 2026 estarán abiertas hasta abril

Durante el evento, el Ministerio del Deporte confirmó que las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales estarán habilitadas desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril.

Este programa proyecta superar la meta de 589.000 estudiantes inscritos, quienes competirán en las distintas fases del torneo: municipal, departamental, zonal, regional y la final nacional.

Los mejores deportistas escolares del país también tendrán la posibilidad de representar a Colombia en los Juegos Sudamericanos Escolares, que en esta ocasión se harán en Ecuador.

Los Juegos Intercolegiados se han consolidado como uno de los principales escenarios para la detección y formación de nuevos talentos deportivos en el país.

Otro programa presentado es la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, que contará con formadores deportivos encargados de orientar clases de educación física en diferentes instituciones educativas.

De acuerdo con el Ministerio del Deporte, el programa funcionará en 1.000 Centros de Interés distribuidos en todo el país y beneficiará a más de 100.000 niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa busca promover la actividad física, fortalecer los hábitos saludables y ofrecer alternativas para el uso del tiempo libre entre la población estudiantil.

En total, las estrategias de deporte escolar del Gobierno Nacional proyectan impactar a más de 680.000 estudiantes en todo el territorio colombiano, con el objetivo de consolidar el deporte como un espacio de formación, convivencia y desarrollo integral.

