La Alcaldía de Tunja confirmó este 11 de marzo la activación de medidas de emergencia en la sede de primaria de la Institución Educativa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón.

La decisión se tomó tras detectarse un brote de la enfermedad de manos, pies y boca, que ya deja un saldo de 15 estudiantes contagiados.

Ante la propagación del virus, las autoridades municipales ordenaron la suspensión inmediata de las actividades presenciales. Según informó la administración local, el cierre temporal tiene como fin adelantar jornadas intensivas de limpieza y desinfección en áreas críticas como baños y zonas comunes, garantizando un entorno seguro para la comunidad educativa.

Las secretarías de Salud y Educación, en conjunto con los directivos del plantel, lideran las acciones de mitigación. Durante este periodo, el proceso académico no se detendrá, pues la Secretaría de Educación aseguró que las clases se desarrollarán de manera virtual para evitar el atraso en el calendario escolar.

Se tiene previsto que los estudiantes regresen a las aulas el próximo lunes 16 de marzo, una vez se verifique que las condiciones sanitarias son óptimas y el riesgo de nuevos contagios haya sido controlado. Las autoridades instan a los padres de familia a mantener protocolos de higiene en casa y estar atentos a cualquier síntoma relacionado con erupciones cutáneas o fiebre.

¿Qué es el virus manos, bocas y pies?

La capital de Boyacá se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica tras reportarse un brote del virus de manos, pies y boca en un plantel educativo. Ante la preocupación de la comunidad, la secretaria de Salud de Tunja, Diana Caro, aclaró en diálogo con Noticias RCN que esta afección no debe confundirse con el sarampión.

La funcionaria explicó que se trata de una enfermedad común (virus Coxsackie) en menores, caracterizada por la aparición de erupciones o lesiones cutáneas en las extremidades y la zona bucal. Según Caro, el contagio es altamente efectivo mediante el contacto directo entre niños o por el uso de elementos contaminados que carecen de una desinfección adecuada.

Para frenar la propagación, la Secretaría de Salud inició jornadas intensivas de limpieza y desinfección en las áreas comunes de la institución afectada. Estas medidas buscan garantizar un retorno seguro a las aulas. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para mantener la calma y reforzar el lavado de manos constante.

¿Cómo se elimina el virus de manos, bocas y pies?

El virus de manos, pies y boca es una afección común que suele causar alerta entre los padres de familia; sin embargo, las autoridades de salud enfatizan en que no existe un tratamiento médico específico para combatirlo. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la enfermedad suele remitir de manera natural en pocos días sin necesidad de intervenciones complejas.

Al tratarse de una infección de origen viral, el IMSS es enfático en una advertencia clave: no debe tratarse con antibióticos, ya que estos medicamentos solo son efectivos contra bacterias y no tienen efecto sobre este virus.

Para manejar los síntomas en casa, los expertos recomiendan:

Hidratación constante: mantener al niño bien hidratado es fundamental durante el proceso.

Cuidado con la alimentación: en caso de presentar úlceras bucales, se deben evitar las bebidas ácidas o alimentos picantes, ya que pueden provocar dolor intenso al contacto con las lesiones.

Reposo: permitir que el cuerpo se recupere por sí solo.

