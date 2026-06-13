Un hecho de violencia se registró en el municipio de Chía, Cundinamarca, durante una movilización en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en la recta final hacia la segunda vuelta de las elecciones en Colombia.

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(Vea también: “Que pase lo que tenga que pasar”: María F. Cabal, ante posible estallido social si gana De la Espriella)

Tres personas fueron capturadas luego de agredir a simpatizantes del aspirante político en inmediaciones de un centro comercial ubicado en la entrada del municipio. El ataque ocurrió en medio de una concentración, lo que creó momentos de tensión entre los asistentes, informó Blu Radio.

Según el reporte, en medio de los hechos una persona resultó herida tras ser atacada con un cuchillo en un puente peatonal cercano al lugar de la movilización. La situación obligó a la intervención de las autoridades, que lograron la detención de los presuntos responsables.

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El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que se trató de una riña entre grupos de personas con diferencias políticas. “Se presentaron unas personas, aparentemente seguidores de Cepeda, y hubo una riña”, aseguró el mandatario local, citado por la emisora.

#Atención Tres personas fueron capturadas frente a un centro comercial ubicado en la entrada de Chía, Cundinamarca, luego de agredir a simpatizantes del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, durante una concentración política. Hay una persona herida, quien fue atacada… pic.twitter.com/IUKrl4MBZM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 13, 2026

Cabe recordar que Colombia atraviesa un proceso electoral decisivo, luego de que Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda avanzaran a la segunda vuelta tras los resultados de la primera jornada de votación.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad de los capturados ni sobre el estado de salud de la persona herida. Sin embargo, el caso ya quedó en manos de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La jornada electoral definitiva está programada para el 21 de junio, fecha en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República en medio de un ambiente marcado por fuertes confrontaciones políticas y episodios de tensión en diferentes regiones del país.

Este tipo de hechos ha generado preocupación por las garantías de seguridad durante las campañas políticas, especialmente en eventos públicos, donde la confrontación entre simpatizantes de diferentes sectores puede escalar rápidamente.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: