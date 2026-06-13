Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Este viernes 12 de junio, sobre las 11:05 de la noche, el Ejército Nacional capturó en el peaje de Flandes (Tolima) a alias ‘Víctor Chala’, señalado de ser el responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 7 de mayo pasado en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

La captura se dio por orden judicial, por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Cinco personas más fueron detenidas en flagrancia por porte ilegal de armas.

Alias ‘Víctor Chala’ acumula una trayectoria criminal de aproximadamente diez años dentro de las estructuras del GAO-r (Grupo Armado Organizado Residual) conocidas como las disidencias Farc-EP, específicamente la Estructura 36 y el Estado Mayor Central Bloque Magdalena (Embf).

En 2024 fungía como cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez del EMBF.

Lee También

En abril de 2026, apenas semanas antes del crimen, fue designado cabecilla de la comisión armada que opera en Briceño, municipio del norte antioqueño históricamente golpeado por el conflicto armado.

Según el Ejército, ‘Víctor Chala’ era además hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’, un mando superior de la estructura ilegal en la zona.

Hasta $300 millones de recompensa por información que permita la ubicación, judicialización y captura de Jhon Chala, alias “Víctor Chala”. Presunto integrante de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y señalado de participar en la desaparición del periodista Mateo Pérez. pic.twitter.com/8JMtw01QTI — Secretaría de Seguridad Justicia y Paz de Ant. (@SeguridadAnt) May 7, 2026

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)