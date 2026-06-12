Por: El Espectador

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En medio de un panorama crítico para las mujeres en el departamento, avanza el proceso judicial contra Jhon Fredy Núñez Montaña, un quiropráctico de oficio señalado de abusar de algunas de sus pacientes en Tabio (Cundinamarca). El sujeto, que ya estaba en la cárcel por otro abuso, deberá responder por dos casos más.

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De acuerdo con la fiscal que lleva estos nuevos casos, Núñez Montaña es reconocido en Tabio, no solo como quiropráctico profesional y masajista a domicilio, sino también como profesor de artes marciales para niños. Lo perturbador es que, según el ente investigador, aprovechaba este oficio para violentar mujeres.

En este nuevo avance judicial, las autoridades identificaron a dos nuevas víctimas. Se trata de dos mujeres de 27 y 31 años, víctimas en hechos ocurridos en agosto de 2022 y julio de 2024.

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No obstante, para el momento de responder por estos casos, Núñez ya había sido judicializado y se encuentra en prisión por los delitos de acceso carnal o “acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir”, indicó la Fiscalía Seccional Bogotá.

Sobre esta investigación, la fiscal señaló que el presunto agresor habría actuado de manera similar en ambos casos: en uno de ellos habría realizado actos sexuales sin consentimiento y, en el otro, habría cometido acceso carnal abusivo.

El procesado no aceptó ninguno de los cargos por los que ha sido judicializado, pero seguirá su proceso en una cárcel del municipio. Las penas para delitos de acceso carnal abusivo pueden superar los 10 años de prisión y, dependiendo de las circunstancias agravantes y de si existen varias víctimas o varios hechos, como es el caso de este sujeto, las condenas pueden incrementar.

Aumenta la violencia sexual en Cundinamarca

Las cifras oficiales de Cundinamarca dibujan un panorama desolador para las mujeres: cientos de casos de violencia sexual y de género se reportan anualmente. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento ha acompañado a 525 víctimas de violencias basadas en género, de las cuales 425 se reportaron en 2025 y 100 durante lo que va de 2026.

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En el caso de Bogotá, la violencia intrafamiliar registra un aumento del 58 %, con más de 15.000 reportes en 2026. Aunque se evidencia una disminución del 15,4 % en delitos sexuales, la problemática continúa afectando principalmente a las mujeres, quienes representan el 79,6 % de las víctimas.

En cuanto a las localidades con mayor número de casos, La Candelaria registró la tasa más alta (por cada 100 mil habitantes), mientras que Ciudad Bolívar (73), Engativá (59) y Kennedy (55) concentraron la mayor cantidad de casos.

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