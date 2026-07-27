Por: Caracol TV

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En Bucaramanga, las autoridades reportaron la muerte de un ciudadano, identificado como Maicon Pabón Mantilla, quien se habría visto involucrado en un robo y, al parecer, la persona a la que intentaba hurtar fue quien le disparó. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 25 de julio sobre la carrera 18 entre calles 17 y 18. El joven de 31 años, según el informe de Policía, se dedicaba al oficio de ayudante de construcción. Sin embargo, era reconocido por varios hechos delictivos.

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Habitantes de la comunidad, además de comerciantes de la zona dieron aviso a la Policía Nacional tras ver al joven herido de bala en la calle. Todo sucedió cuando, supuestamente, Pabón se acercó a una persona para robarle su cadena y, en medio del forcejeo, esta segunda, un hombre de 47 años, sacó un arma de fuego y le disparó en cinco oportunidades.

Noticias Caracol obtuvo acceso al reporte policial y, según la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el 25 de julio, hacia las 6:40 de la tarde, una patrulla fue alertada por la Central de Radio sobre una situación registrada en inmediaciones de la carrera 18 con calle 18, donde se habían escuchado detonaciones que, al parecer, provenían de un arma de fuego.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública con múltiples heridas en el cuerpo. Ante la gravedad de su estado, se solicitó apoyo para trasladarlo a un centro médico.

De acuerdo con el informe, mientras las autoridades atendían la situación, un ciudadano se presentó ante los uniformados y manifestó ser la persona que había lesionado. Según indicó, momentos antes este presuntamente le había hurtado varios elementos. Asimismo, entregó a los uniformados un arma de fuego de uso personal y la documentación que acreditaba su tenencia legal.

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Señalado ladrón asesinado en Bucaramanga habría participado en robo previo

El reporte señala, además, que varios habitantes del sector respaldaron esa versión y aseguraron que Maicon Pabón habría participado en un presunto hurto antes de resultar lesionada durante la reacción del ciudadano afectado.

Pabón fue trasladado al Hospital Universitario, donde ingresó inicialmente al área de reanimación debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente fue sometido a un procedimiento quirúrgico, pero falleció el 26 de julio mientras recibía atención médica.

La Policía indicó que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la actuación de las personas involucradas, son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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