“No me van a callar”. Con esa frase, Gabriela Muñoz Olaya, exfuncionaria de la Aeronáutica Civil y cercana al presidente Gustavo Petro, respondió a la controversia que se desató por los señalamientos sobre la supuesta influencia que habría tenido en nombramientos dentro de la entidad. En un extenso video publicado en redes sociales, la joven aseguró que está siendo víctima de una campaña de desprestigio y anunció acciones legales contra quienes la han acusado. Cabe mencionar que la controversia surgió luego de los señalamientos hechos por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.

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En su pronunciamiento, Muñoz aseguró que los ataques obedecen a prejuicios por su edad y por ser mujer. “Qué miedo les produce una mujer joven que piensa, estudia, trabaja y alza su voz. No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre”, afirmó. También cuestionó los comentarios que, según ella, buscan desacreditar sus logros personales: “Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde: decir que una mujer no llega por su mérito, sino por su cuerpo”.

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Así mismo, Muñoz se refirió a los señalamientos a su hermano, Santiago Muñoz Olaya, quien también tuvo un cargo en la Aerocivil como auxiliar V. “Me llaman algunos dama de compañía, insinúan que mi trabajo dependió de ser mujer, inventan historias sobre mi familia, difaman a mi hermano llamándolo maltratador sin una sola prueba ni denuncia en su contra”, afirmó.

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La joven también lanzó un reto a quienes la han señalado públicamente. “Los invito a todos que si tienen pruebas de lo que dicen los lleven a la Fiscalía”, dijo. Además, confirmó que ya acudió a la justicia: “Ya inicié las acciones legales por injuria, calumnia y por todas las conductas que correspondan frente a quienes han decidido destruir mi buen nombre con afirmaciones falsas”. Incluso, cerró su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó: “Escogieron muy mal a la mujer… mi voz no se compra, no se intimida, y mucho menos se calla”.

En medio de su defensa, la activista señaló que, mientras sus críticos le dedicaban horas, el país conoció la captura del padre del senador Alfredo de Luque para cumplir una condena de 84 meses de prisión por hechos de corrupción vinculados a contratos de acueducto durante su paso como gobernador de La Guajira. La condena también incluye una multa superior a mil millones de pesos e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

‘Eso sí es un hecho grave, eso sí afecta a miles de colombianos’, dijo Muñoz, quien cuestionó la ausencia de indignación pública frente a ese caso por parte de quienes la atacan a ella.

Quién es Gabriela Muñoz y por qué la señalan en la Aerocivil

Gabriela Muñoz tiene 20 años, estudia Derecho y se ha convertido en una de las jóvenes más visibles del sector progresista en redes sociales. El pasado 20 de julio anunció que comenzaría a trabajar en el Congreso, luego de haber ocupado el cargo de auxiliar 1 en la Aerocivil mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025.

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Sin embargo, de acuerdo con la investigación de El Tiempo, varias fuentes dentro de la Aerocivil aseguraron que, pese a ocupar un cargo base, la joven tenía una fuerte incidencia en decisiones relacionadas con nombramientos gracias a su cercanía con el presidente Gustavo Petro. El diario también estableció que Muñoz llegó posteriormente a la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, y que, según distintas fuentes, el mandatario habría recomendado hojas de vida para ocupar cargos en despachos de congresistas de esa colectividad.

La cercanía entre Muñoz y el presidente Petro ha quedado registrada en varias publicaciones hechas por ambos en redes sociales y en diferentes eventos públicos. Mientras avanzan las controversias, la exfuncionaria insiste en que las acusaciones carecen de pruebas y sostiene que defenderá su nombre en los estrados judiciales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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