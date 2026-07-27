Las declaraciones de Angie Rodríguez siguen repercutiendo a nivel nacional y la situación se puso más tensa por una nueva movida que alistaría la funcionaria del Gobierno. Fuentes extraoficiales aseguran que la exdirectora del Dapre denunciará a Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Sigue a PULZO en Discover

Atención. La gerente del @FondoAdaptacion Angie Rodríguez radicará denuncia penal contra el presidente @petrogustavo ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 27, 2026

Lee También

Todo parece indicar que la gerente del Fondo de Adaptación busca llevar al presidente ante el Congreso. No obstante, no se ha aclarado las razones detrás de la denuncia.

La más probable tendría relación con el pedido del presidente Petro, quien solicitó que declaren a Rodríguez como insubsistente para ejercer su cargo. Esto lo hizo mostrando sin consentimiento las actas médicas de la gerente en las que muestra que ha estado en atención por su salud mental.

Mostrar una historia clínica al público sin previa autorización del paciente o de los médicos es ilegal y es tipificado como delito en Colombia, ya que se trata de un documento privado y confidencial.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.