El Gobierno nacional tomó una decisión distinta a la anunciada horas antes por el presidente Gustavo Petro sobre la situación de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación. Aunque el mandatario pidió públicamente que fuera declarada insubsistente, el Ministerio de Hacienda expidió una resolución mediante la cual encargó temporalmente la dirección de la entidad a Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La determinación se conoció luego de que Rodríguez protagonizara una fuerte controversia política por sus denuncias sobre una presunta red de tráfico de influencias y por afirmar que se habría intentado mover recursos destinados a La Mojana para atender otras necesidades presupuestales del Gobierno.

¿Qué pasó con Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación?

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, el Ministerio de Hacienda no declaró insubsistente a Angie Rodríguez y, en cambio, optó por designar a Javier Pava como director encargado del Fondo Adaptación mientras finaliza la licencia médica de la funcionaria.

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Según la emisora, la resolución expedida por el Gobierno establece una medida temporal y no supone, por ahora, la desvinculación definitiva de Rodríguez de la entidad.

#PRIMICIA | El @MinHacienda no declara insubsistente a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, al encontrarse en licencia por enfermedad, que fue la orden del Presidente @petrogustavo, pero encarga a Javier Pava como director del Fondo de Adaptación (@FondoAdaptacion)… pic.twitter.com/T4TPNQFYUK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 27, 2026

Horas antes, el presidente Gustavo Petro había anunciado en su cuenta de X que solicitaría la salida de la funcionaria, a quien cuestionó duramente después de hablar de presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

La directora del Fondo Adaptación aseguró que denunció internamente una supuesta red de tráfico de influencias y mencionó a varias personas que, según ella, tendrían injerencia en decisiones administrativas y contractuales.

¿Quién es Javier Pava, encargado del Fondo Adaptación?

El funcionario designado de manera temporal es Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.

Su nombramiento se da en un momento sensible para el Fondo Adaptación, entidad que administra recursos destinados a proyectos de infraestructura, reconstrucción y mitigación de desastres naturales en distintas regiones del país.

La llegada de Pava al encargo ocurre mientras continúa la controversia por las declaraciones de Angie Rodríguez y las respuestas del presidente Petro, quien desestimó las acusaciones y señaló que se estaría intentando desacreditar al Gobierno.

¿Angie Rodríguez sigue siendo directora del Fondo Adaptación?

Con la información conocida hasta el momento, Angie Rodríguez seguiría vinculada formalmente al Fondo Adaptación mientras permanezca vigente su licencia médica y hasta que el Gobierno adopte una decisión definitiva sobre su situación administrativa.

El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya recurrido a la figura del encargo, y no a la declaratoria inmediata de insubsistencia anunciada por Petro, introduce un nuevo elemento en la controversia política y jurídica alrededor de la funcionaria.

Entre tanto, Rodríguez ha manifestado que está dispuesta a entregar información ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría sobre las denuncias que hizo públicas en las últimas horas.

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