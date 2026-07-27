Por: EL PILON SA

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Desde que surgieron los primeros escándalos de Juliana Guerrero en 2024, se pensó que el presidente Gustavo Petro tomaría distancia de ella y la apartaría del cargo como su representante en la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, a menos de dos semanas de terminar su mandato, continúa como su representante. Lo anterior a pesar del escándalo por vuelos, títulos falsos y una presunta red de favorecimiento a contratistas.

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La permanencia de la exasesora en el máximo órgano de la principal institución de educación del departamento es una cuestión difícil de explicar; algunos analistas lo atribuyen a una postura de terquedad por parte del mandatario nacional.

Bajo condición de anonimato, una fuente aseguró que desde hace varios meses, la participación de Guerrero en las decisiones de la UPC es casi nula. Su distanciamiento coincide con el avance de las investigaciones penales de la Fiscalía General en su contra.

Otra fuente del CSU consultada sobre la continuidad de Juliana Guerrero explicó la realidad jurídica detrás de su permanencia: “Lo que pasa es que eso es una decisión discrecional de Palacio”. Al tratarse de una designación directa del jefe de Estado, no existen mecanismos internos en la universidad para removerla antes de que la Presidencia decida revocar el decreto.

Pero el órgano directivo se encuentra paralizado por recursos jurídicos que frenaron las últimas convocatorias. “En este momento no está sesionando el CSU porque estábamos citados la semana pasada y alguien pasó una recusación contra la mayoría de los consejeros”.

El próximo 7 de agosto, con la posesión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, también habrá cambios en los delegados del ejecutivo nacional. Ese día saldrán formalmente los representantes del gobierno saliente, entre ellos Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación, y la propia Juliana Guerrero, cerrando un capítulo complejo dentro de la institución.

El Consejo Superior Universitario de la UPC es el máximo órgano de decisión de la institución y está integrado por nueve miembros con derecho a voto. En esta mesa tienen asiento la gobernadora del Cesar, los representantes de la Presidencia y del Ministerio de Educación, así como los voceros directos de la comunidad académica, conformados por estudiantes, docentes, egresados, exrectores y directivas. El grupo decisorio lo completa un representante de los gremios del sector productivo, mientras que el rector tiene voz pero no voto.

Críticas nacionales

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, envió un mensaje crítico a raíz de la polémica surgida en los últimos días. “Juliana Guerrero sigue siendo la delegada de Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”, señaló en X.

Misma línea mantuvo la senadora Claudia Margarita Zuleta. “Pese a los gravísimos cuestionamientos, sigue como delegada de Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar y ni siquiera asiste a las sesiones. Tan grave es que vaya como que no vaya: si asiste, interviene en decisiones trascendentales estando rodeada de escándalos; si no, abandona la representación que le fue confiada. Jamás debió ocupar ese lugar”.

Este lunes, Blu Radio informó que la Fiscalía General abrió una investigación para verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas Juliana Guerrero y su hermana Verónica, tras las revelaciones de la Revista Semana sobre el presunto cobro de comisiones a empresarios. La Fiscalía inició labores de policía judicial que serán trasladadas a la Unidad Anticorrupción.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.