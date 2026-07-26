A pocos días de asumir la Presidencia de Colombia, el próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella comenzó a revelar algunas de las decisiones que marcarán el rumbo de su administración.

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Una de las más relevantes será una profunda reorganización del servicio exterior, que contempla el cierre de 14 embajadas colombianas y la unificación de varias representaciones diplomáticas como parte de un plan de austeridad.

El presidente electo aseguró que su gobierno buscará reducir los costos de funcionamiento del Estado y, en ese propósito, anunció que dejarán de operar las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Además, confirmó que también quedará suspendida la apertura de la embajada colombiana en Palestina.

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La medida representa uno de los cambios más significativos frente a la política exterior impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, cuya administración finalizará el mismo 7 de agosto con la posesión del nuevo mandatario. De la Espriella ha insistido en que su estrategia estará enfocada en optimizar recursos y redefinir las prioridades diplomáticas del país.

Como parte de esa reorganización, el mandatario también anunció que algunas sedes diplomáticas serán unificadas. Entre ellas mencionó las representaciones de Francia ante la Unesco y la misión de Italia ante la FAO, con el objetivo de disminuir gastos administrativos sin suspender la presencia internacional de Colombia.

Pese al cierre de estas embajadas, De la Espriella afirmó que Colombia mantendrá relaciones diplomáticas con todos los países, aunque hizo una excepción con Cuba y Nicaragua, al señalar que su administración no sostendrá vínculos diplomáticos con esos gobiernos. Esa postura ya había sido anticipada semanas atrás por el canciller designado, Omar Bula, quien defendió un giro en la política exterior del país.

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El anuncio hace parte de una serie de transformaciones que el presidente electo ha venido presentando durante el proceso de transición. Además de la reestructuración del servicio exterior, ha planteado modificaciones en distintas entidades del Estado y cambios en la orientación de la política internacional, con los que busca diferenciar su administración de la que encabezó Gustavo Petro durante los últimos cuatro años.

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