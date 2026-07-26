Tras una minuciosa evaluación de las condiciones logísticas y de seguridad, Abelardo de la Espriella solicitó formalmente al Congreso de la República que su acto de posesión presidencial, programado para el próximo 7 de agosto, sea convocado y realizado en la ciudad de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Se complicaría la posesión de Abelardo de la Espriella en Popayán y ya hay posible plan B)

El evento estaba previsto inicialmente para llevarse a cabo en Popayán; sin embargo, las circunstancias en la capital del Cauca dieron un giro inesperado debido a la reciente actividad volcánica registrada en la zona.

De la Espriella explicó que la constante caída de ceniza y las condiciones climáticas adversas imposibilitan las maniobras aéreas de forma segura, impidiendo el desarrollo normal de un acto de esta magnitud constitucional y de la recepción de delegaciones.

Lee También

Ante esta contingencia, el mandatario electo pidió a la Cámara de Representantes y al Senado de la República que, al tomar la decisión definitiva, consideren la naturaleza absolutamente excepcional de los hechos. Aseguró que trasladar la sesión plenaria a Cali permitirá garantizar un evento organizado, seguro y a la altura del significado institucional que representa para todo el territorio colombiano.

Por qué la posesión será en Cali

A pesar de la reubicación geográfica, De la Espriella insistió en que su prioridad irrenunciable es mantener la ceremonia en el suroccidente de Colombia. El dirigente enfatizó que esta zona del país ha sido históricamente una de las más afectadas por los embates del narcoterrorismo y los grupos armados ilegales, por lo que requiere una atención prioritaria e inmediata.

“Quiero hacerlo precisamente en esa región porque es un territorio que ha sufrido como pocos el impacto de la violencia. Merece sentir, desde el primer día de este gobierno que voy a presidir con la ayuda de Dios, la presencia firme, decidida y permanente del Estado allá en la zona”, puntualizó.

Asimismo, reiteró que la posesión sigue siendo un homenaje a quienes han defendido la democracia, la libertad y las instituciones durante décadas.

(Ver también: Cuánto costará la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto; será más que en 2022)

Primeras acciones de Abelardo de la Espriella

Como primera acción oficial de su mandato, De la Espriella anunció que, tan pronto tome juramento ante el Congreso, el primer Consejo de Seguridad Nacional de su administración se celebrará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en la capital vallecaucana.

El presidente electo destacó que esta instalación militar no solo funciona como un eje estratégico fundamental para desplegar las operaciones que recuperen la tranquilidad en el suroccidente, sino que también representa un símbolo histórico de la resistencia y el compromiso de las Fuerzas Armadas en favor del pueblo colombiano.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.