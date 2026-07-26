Un nuevo escándalo se avecina en el Gobierno del presidente Gustavo Petro debido a una reciente entrevista que ofreció la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, en la que mencionó varias irregularidades e incluso mencionó amenazas en su contra durante los últimos días.

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) hizo varias denuncias, como por ejemplo que desde la presidencia quieren quitar recursos de la emergencia de la Mojana para darla al fenómeno del niño que se aproxima y que por hacer estas denuncias y estar en desacuerdo ha recibido algunos mensajes que lo que han buscado es silenciarla.

De hecho, en diálogo con Noticias RCN aseguró que está lista para hablar con todas las entidades correspondientes para aclarar todas las situaciones que se han venido presentando e incluso que le pediría ayuda al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para ser escuchada y no sentirse abandonada.

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“Por medio de los órganos competentes judiciales, lo que yo voy a hacer es tocar todas las instancias para garantizar mis derechos fundamentales, sea con este gobierno o con el nuevo gobierno pero mis derechos los voy a hacer respetar“, dijo Rodríguez con el medio mencionado.

Y agregó: “Yo le digo al presidente Abelardo que me escuche porque tengo mucho para hablar con él. Que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada. Me amenazan. Una vez, hace poco, llega una asesora llorando a mi despacho y me dice ‘Doctora Angie, me llamaron de la Casa de Nariño y me hicieron esta advertencia. Tenga cuidado’ y yo le dije ‘cómo así’, entonces mi corazón y mi sentido me dijo que tenía que sacar a mis padres del país”.

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Estas son algunas de las situaciones que ha vivido Rodríguez, quien también aseguró que le quitaron su esquema de seguridad, pero que eso no la va a silenciar sino que seguirá defendiendo sus principios para cuidar su buen nombre.

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