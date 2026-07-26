La investigación revelada por Semana señala que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían liderado una presunta red de cobros a empresarios que buscaban acceder a contratos públicos.

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Según las pruebas recopiladas, el esquema establecía una tarifa de $ 1.000.000 por reuniones, un anticipo de $ 200.000.000 para iniciar las gestiones y el pago del 10 % del valor de cada proyecto que lograra ser adjudicado.

Además, algunos empresarios aseguraron que también se pactaban pagos de $ 35 millones por cada municipio donde obtuvieran contratos.

De acuerdo con el informe, Juliana Guerrero era quien supuestamente gestionaba los contactos dentro del Gobierno, mientras que Verónica Guerrero mantenía la comunicación con los empresarios y coordinaba los pagos junto con David Trespalacios, un joven cercano a la familia.

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Las pruebas incluyen testimonios, chats, audios, consignaciones bancarias y tiquetes aéreos que, según la publicación, respaldarían las gestiones para proyectos de cámaras de seguridad, acueductos en el Cesar y programas de mejoramiento de vivienda.

Entre las evidencias figura un viaje de Verónica Guerrero a Aguachica, presuntamente relacionado con el proyecto del acueducto, así como conversaciones de WhatsApp en las que aseguraba que Juliana ya había hablado con un entonces viceministro y que las demoras obedecían a trámites presupuestales y prioridades del Gobierno.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y no existe una condena contra las involucradas.

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