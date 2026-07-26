En las redes sociales volvió a difundirse un video del momento en el que Petro presenta públicamente a Juliana Guerrero durante su proyecto político. Hasta el momento, Guerrero no ha sido condenada y el caso continúa bajo investigación. Sin embargo, las imágenes asombran por la primera impresión que ella daba.

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Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero están en el centro de una nueva polémica tras una investigación publicada por la revista Semana, que reúne chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que apuntarían a una presunta red de corrupción para facilitar el acceso a contratos públicos.

Según la publicación, los hechos habrían comenzado en el segundo semestre de 2024, cuando empresarios de departamentos como Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander habrían sido contactados con la promesa de obtener contratos estatales.

Los denunciantes aseguran que debían pagar un millón de pesos por una reunión inicial, además de 200 millones de pesos y el 10 % del valor de los contratos adjudicados.

Inicialmente, los pagos se habrían canalizado a través de David Trespalacios, pero luego las hermanas Guerrero habrían empezado a recibir el dinero directamente en sus cuentas.

La investigación también menciona conversaciones sobre proyectos de acueducto, vivienda y otros contratos, así como referencias al supuesto “jefe de jefes”, expresión que algunos denunciantes relacionan con el presidente Gustavo Petro.

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